Η Samsung παρουσιάζει τη σειρά Galaxy Tab S11 - Real.gr

Η σειρά Galaxy Tab S11 προσφέρει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες Galaxy AI και μια ισχυρή εμπειρία Samsung DeX – λεπτά και ελαφριά tablet σχεδιασμένα για παραγωγικότητα

• Προηγμένη τεχνολογία AI και επανασχεδιασμένο S Pen: Το One UI 8 επιτρέπει πιο φυσικές και διαισθητικές* αλληλεπιδράσεις, ενώ το επανασχεδιασμένο S Pen προσφέρει βελτιωμένη* άνεση και έλεγχο σε χειρόγραφες σημειώσεις και σχεδιασμό

• Εξυπνότερο multitasking με το Samsung DeX: Η νέα λειτουργία Extended Mode μετατρέπει το Galaxy Tab S11 Ultra και μια εξωτερική οθόνη σε μια πραγματική διάταξη διπλής οθόνης, ενώ οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως και τέσσερις προσαρμόσιμους χώρους εργασίας

• Λεπτό και ισχυρό: Με επεξεργαστή 3nm και τον λεπτότερο σχεδιασμό tablet της Samsung μέχρι σήμερα, το Galaxy Tab S11 Ultra προσφέρει γρήγορη, ομαλή απόδοση

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τα Galaxy Tab S11 Ultra και Galaxy Tab S11, προσφέροντας την πιο έξυπνη και προηγμένη εμπειρία Samsung tablet μέχρι σήμερα. Με την υποστήριξη του πιο πρόσφατου Galaxy AI, που ενισχύεται πλέον από το One UI 8 και νέες δυνατότητες, το Galaxy Tab S11 Ultra είναι το λεπτότερο Galaxy Tab μέχρι σήμερα. Η νέα σειρά Galaxy tablet είναι κατασκευασμένη για παραγωγικότητα εν κινήσει, συνδυάζοντας hardware επαγγελματικού επιπέδου με εμπειρίες βελτιστοποιημένες* για μεγάλη οθόνη.

Με αναβαθμισμένο* Samsung DeX και επανασχεδιασμένο* S Pen, το Galaxy Tab S11 Ultra υποστηρίζει το multitasking ενώ παράλληλα επιτρέπει τη δημιουργική έκφραση. Είτε πρόκειται για την καταγραφή ιδεών σε μια συνάντηση, τη σύνοψη σημειώσεων ή το σκίτσο ιδεών, το Galaxy Tab S11 Ultra εξασφαλίζει ομαλή και απρόσκοπτη εμπειρία.

«Η σειρά Galaxy Tab S11 συνδυάζει την καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης με το εκλεπτυσμένο hardware για να προσφέρει μια πραγματική εμπειρία multitasking που αντανακλά τη βαθιά εμπειρία της Samsung στην παραγωγικότητα μέσω των κινητών συσκευών», δήλωσε ο Jay Kim, Executive Vice President και Επικεφαλής του Customer Experience Office, Mobile eXperience Business στη Samsung Electronics. «Με το πιο πρόσφατο Galaxy AI και τις νέες πολυτροπικές δυνατότητες, αυτά τα εκπληκτικά tablet συμβάλλουν στην αποδοτικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται, να δημιουργούν και να κινούνται πιο φυσικά σε μια ευέλικτη, μεγάλη οθόνη».

Ενισχύοντας τις καθημερινές εργασίες με τεχνολογία AI

Με το One UI 8, η σειρά Galaxy Tab S11 φέρνει την πολυτροπική (multimodal) τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο, κατανοώντας τι πληκτρολογούν, λένε και βλέπουν οι χρήστες, ώστε να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο με χρήσιμες προτάσεις. Αυτά τα εργαλεία ξεκλειδώνουν έναν πιο ευέλικτο* τρόπο εργασίας.

Το Gemini Live επιτρέπει την κοινή χρήση οθόνης και την οπτική εισαγωγή σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν μια φυσική συνομιλία, και στα ελληνικά, με το Gemini για αυτό που βλέπουν. Είτε πρόκειται για περιεχόμενο στην οθόνη είτε για ένα αντικείμενο που κάποιος θέλει να δείξει στρέφοντας την κάμερα προς αυτό, το Gemini Live μπορεί να διαχειριστεί ερωτήσεις και αιτήματα που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα, «βλέποντας» αυτό που βλέπει ο χρήστης. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής σε μια τάξη μπορεί εύκολα να μοιραστεί τις σημειώσεις του, και στη συνέχεια να ζητήσει από το Gemini να ερμηνεύσει ένα γράφημα ή να εξηγήσει το υλικό μελέτης και να συνοψίσει τις ιδέες του.

Πατώντας παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το Gemini και να εκτελέσουν εντολές σε όλες τις εφαρμογές, με μία μόνο εντολή. Για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχει χρόνος για την ανάγνωση ενός μεγάλου άρθρου, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τον σύνδεσμο με το Gemini και να ζητήσουν περίληψη του άρθρου και αποθήκευση στο Samsung Notes

Η σειρά Galaxy Tab S11 είναι εξοπλισμένη με εργαλεία για αβίαστη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα. Σε αυτά, περιλαμβάνεται η πλήρης σουίτα λειτουργιών AI, βελτιστοποιημένη για τη μεγάλη οθόνη. Συγκεκριμένα:

Οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν πρόχειρα σκίτσα σε καθαρές εικόνες τη λειτουργία το Drawing Assist, και στη συνέχεια να σύρουν και να τις μεταφέρουν στο Samsung Notes ως σημείο εκκίνησης για περισσότερες ιδέες – εκπληκτικό για σχεδιασμό ή εξερεύνηση.

Η λειτουργία Writing Assist βοηθά στην διαμόρφωση του τόνου και του ύφους, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να βελτιώσουν ένα κείμενο για να διασφαλίσουν ότι ταιριάζει με το επιδιωκόμενο νόημά τους, πριν το τοποθετήσουν σε ένα email, έγγραφο ή άλλες εφαρμογές. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα.

Κατά το multitasking, το Galaxy AI παραμένει άμεσα διαθέσιμο, εμφανιζόμενο ως ένα μικρό, μετακινούμενο παράθυρο που παραμένει στο προσκήνιο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν άμεσα περιλήψεις του περιεχομένου της οθόνης, χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από την κύρια εργασία τους.

Η λειτουργία Κυκλώστε για αναζήτηση στο Google είναι τώρα ακόμα πιο εύχρηστη για τη λήψη πληροφοριών και τη βαθύτερη εξερεύνηση σε οτιδήποτε βλέπουν οι χρήστες στην οθόνη της συσκευής τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφράζουν κείμενο σε πραγματικό χρόνο καθώς σκρολάρουν και αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο. Από άρθρα ειδήσεων έως αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες θα βλέπουν άμεσα μεταφράσεις επί της οθόνης στην προτιμώμενη υποστηριζόμενη γλώσσα τους, λειτουργία διαθέσιμη και στα ελληνικά.

Η σειρά Galaxy Tab S11 έρχεται με το πρόσφατα επανασχεδιασμένο S Pen που είναι κατασκευασμένο τόσο για εργασία όσο και για δημιουργική έκφραση. Η νέα του μύτη σε σχήμα κώνου υποστηρίζει αυξημένες γωνίες κλίσης για καλύτερο έλεγχο, ενώ ο εξαγωνικός σχεδιασμός παρέχει μια πιο φυσική, εργονομική αίσθηση που είναι άνετη και σταθερή στο χέρι. Τα Quick Tools καθιστούν εύκολη την προσαρμογή εν κινήσει κατά το σχέδιο ή την επεξεργασία με αιωρούμενη πρόσβαση, ενώ το Sticky Note επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν ξαφνικές σκέψεις ή τις καθημερινές τους εργασίες απευθείας πάνω από την εφαρμογή Samsung Notes – δεν απαιτείται πλέον εναλλαγή εφαρμογών κατά την αναθεώρηση εγγράφων.

Η Παραγωγικότητα Εντυπωσιάζει

Εκτός από το Galaxy AI, το ενισχυμένο Samsung DeX στη σειρά Galaxy Tab S11 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διευκολύνουν την παραγωγικότητά τους όταν κάνουν multitasking σε εφαρμογές, κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή απλώς σχεδιάζουν ιδέες. Είτε πρόκειται για σχεδιαστές που δημιουργούν γραφικά, είτε για συχνούς ταξιδιώτες που σχεδιάζουν ένα ταξίδι σε εφαρμογές και οθόνες, η σειρά Galaxy Tab S11 υποστηρίζει κάθε βήμα, από την έρευνα και το σκίτσο μέχρι την κοινοποίηση των τελειοποιημένων αποτελεσμάτων.

Οι τελευταίες αναβαθμίσεις του Samsung DeX ξεκλειδώνουν την παραγωγικότητα, ξεκινώντας με το Extended Mode, το οποίο μετατρέπει το Galaxy Tab S11 και μια εξωτερική οθόνη σε μια απρόσκοπτη διάταξη διπλής οθόνης. Το Samsung DeX «τρέχει» και στις δύο οθόνες ταυτόχρονα για διαισθητικό multitasking και ευελιξία. Οι χρήστες μπορούν να σύρουν και να αποθέσουν εφαρμογές μεταξύ των οθονών ή να ανατρέχουν σε ένα έγγραφο σε μια οθόνη ενώ παρουσιάζουν στην άλλη. Επίσης, χάρη σε μία νέα δυνατότητα στο Samsung DeX, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν έως και τέσσερις ξεχωριστούς, προσαρμοσμένους χώρους εργασίας για διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, ένας χώρος εργασίας μπορεί να είναι αφιερωμένος στην εργασία, ένας άλλος σε δημιουργικά έργα και ένας τρίτος στον προγραμματισμό ενός ταξιδιού.

Με το αναβαθμισμένο* Samsung DeX, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας– είτε συνδέονται σε μια τηλεόραση αίθουσας συσκέψεων για μια παρουσίαση είτε προσθέτουν τις τελευταίες πινελιές σε ένα έγγραφο εργασίας στο σαλόνι του αεροδρομίου λίγο πριν ξεκινήσουν τις διακοπές τους.

Σε συνδυασμό με τη θήκη Book Cover Keyboard Slim, η σειρά Galaxy Tab S11 εύκολα σε έναν εξατομικευμένο, φορητό σταθμό εργασίας με άμεση πρόσβαση σε βοηθούς AI μέσω του αποκλειστικού πλήκτρου Galaxy AI Key.

Αξίζει να σημειωθεί πως η θήκη Book Cover Keyboard Slim θα διατίθεται ως δώρο με κάθε αγορά Samsung Galaxy Tab S11|Tab S11 Ultra που θα πραγματοποιηθεί στα συμμετέχοντα καταστήματα στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα από 04/09/2025 στις 12:31 έως 30/09/2025 στις 23:59, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Samsung Members έως και 26/10/2025 στις 23:59.

Φτιαγμένο για Επιδόσεις, Κατασκευασμένο για Κίνηση

Η σειρά Galaxy Tab S11 προσφέρει την πιο εξελιγμένη απόδοσή της σειράς tablet της Samsung μέχρι σήμερα, εξοπλισμένη με προηγμένο hardware και καθηλωτικά γραφικά σε έναν λεπτό, φορητό σχεδιασμό. Η Samsung φέρνει για πρώτη φορά τον ενισχυμένο επεξεργαστή 3nm στα Galaxy Tab με τη σειρά S11, προσφέροντας ταχύτερη επεξεργασία, ομαλότερο multitasking και πιο αποκριτικές λειτουργίες AI. Το Galaxy Tab S11 Ultra διαθέτει βελτιώσεις απόδοσης 33% στην NPU, 24% στη CPU και 27% στη GPU. Επιπλέον, μια ισχυρή μπαταρία και η αποδοτική διαχείριση της θερμότητας εξασφαλίζουν αξιόπιστη, μακράς διάρκειας χρήση για εργασία, δημιουργικότητα και οτιδήποτε άλλο.

Η απόδοση που συνδυάζεται με τον στοχευμένο σχεδιασμό αντανακλά την καινοτομία της Samsung στο hardware, προσφέροντας λεπτές και ελαφριές, αλλά ισχυρές συσκευές έτοιμες για καθημερινή ευελιξία. Το Galaxy Tab S11 Ultra διαθέτει μια εντυπωσιακά λεπτή κατασκευή μόλις 5,1 mm, με στενά bezels 5,2 mm που επεκτείνουν τον χώρο της οθόνης χωρίς να θυσιάζουν τη φορητότητα. Και στα δύο μοντέλα, οι οθόνες Dynamic AMOLED 2X προσφέρουν μέγιστη φωτεινότητα έως 1600 nits, εξασφαλίζοντας καθαρά, ζωντανά γραφικά σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, ώστε οι χρήστες να παραμένουν συγκεντρωμένοι από όπου κι αν εργάζονται.

Εργαλεία που Ταιριάζουν στον Τρόπο που Εργάζονται οι Χρήστες

Η σειρά Galaxy Tab S11 υποστηρίζει ένα οικοσύστημα εφαρμογών τρίτων, προσφέροντας στους χρήστες όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν τις εργασίες και τα δημιουργικά τους έργα. Υπάρχει πρόσβαση στα Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion και Notion – υποστηρίζοντας τα πάντα, από το σκίτσο και τη λήψη σημειώσεων έως τον ευέλικτο σχεδιασμό έργων. Οι χρήστες Galaxy απολαμβάνουν επίσης οφέλη, με ειδικές προσφορές που καθιστούν εύκολη την εξερεύνηση αυτών των premium εργαλείων, την έξυπνη εργασία και το ξεκλείδωμα του δημιουργικού τους δυναμικού. Το Goodnotes προσφέρει μια δωρεάν έκδοση για 1 έτος, το Clip Studio Paint έρχεται με δωρεάν δοκιμή 6 μηνών με 20% έκπτωση στην πρώτη συνδρομή και οι χρήστες μπορούν να λάβουν 66% έκπτωση στο LumaFusion μαζί με ένα μήνα δωρεάν Creator Pass. Το Notion έρχεται επίσης με δωρεάν δοκιμή ενός μήνα του προγράμματος Plus με Notion AI, παρέχοντας πρόσθετη ευελιξία για γραφή, προγραμματισμό και οργάνωση.

Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών που υποστηρίζουν διαφορετικές ανάγκες. Το Noteshelf 3 προσφέρει προσαρμόσιμες διατάξεις για την καταγραφή και οργάνωση ιδεών. Το ArcSite δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες με εργαλεία ακριβείας να μετατρέπουν δημιουργικά σκίτσα σε διατάξεις CAD. Το Sketchbook παρέχει έναν διαισθητικό χώρο για εικονογράφηση και concept art, και το Picsart επιτρέπει στους δημιουργούς να ζωντανέψουν τη φαντασία τους μέσω των δικών του εργαλείων σχεδιασμού που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Είτε οι χρήστες εργάζονται σε δημιουργικά χαρτοφυλάκια είτε χρειάζονται να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, αυτά τα εργαλεία είναι σχεδιασμένα για να απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες και να βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας.

Κυκλοφορώντας ως το πρώτο tablet Galaxy που διαθέτει το One UI 8, η σειρά Galaxy Tab S11 προσφέρει μια πιο απρόσκοπτη, smart εμπειρία AI. Το One UI 8 θα επεκταθεί και σε άλλες προηγούμενες γενιές συσκευών Galaxy, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Galaxy Tab S10, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά Galaxy Tab S11 είναι διαθέσιμη από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο και προσφέρεται σε δύο χρώματα: γκρι και ασημί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά Galaxy Tab S11, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Samsung.com/gr.