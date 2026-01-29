Η Sonos παρουσιάζει το Amp Multi, έναν πολυκάναλο streaming ενισχυτή επαγγελματικού επιπέδου, σχεδιασμένο για σύγχρονες και εξελισσόμενες κατοικίες - Real.gr

Η Sonos (Nasdaq: SONO) ανακοίνωσε τον Amp Multi, έναν μοναδικό πολυκάναλο streaming ενισχυτή, σχεδιασμένο ώστε να κάνει τις σύνθετες οικιακές εγκαταστάσεις ήχου πιο απλές, πιο ευέλικτες και ακόμα ευκολότερα επεκτάσιμες.

Το Amp Multi αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μαζί με και για εγκαταστάτες, για να επεκτείνει την εμπειρία Sonos σε μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά projects, διατηρώντας την ποιότητα και την απλότητα που χαρακτηρίζουν το brand της Sonos.

Γιατί δημιουργήθηκε το Amp Multi

Καθώς η τάση στις κατασκευές κατοικιών τείνει περισσότερο σε ανοιχτούς χώρους και χώρους πολλαπλών χρήσεων, οι εγκαταστάτες μάς μετέφεραν την ανάγκη για ένα σύστημα που να προσαρμόζεται καθώς τα σχέδια εξελίσσονται, χωρίς να περιπλέκει την υλοποίηση ή να δημιουργεί τριβές με τους πελάτες τους. Το Amp Multi δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Με οκτώ ενισχυμένες εξόδους που αποδίδουν 125 watt η καθεμία και έως τέσσερις διαμορφώσιμες ζώνες, το Amp Multi προσφέρει στους επαγγελματίες την ελευθερία να σχεδιάζουν συστήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο σπίτι και στον τρόπο ζωής των πελατών τους.

«Το Sonos Amp είναι ο πιο διαδεδομένος δικάναλος streaming ενισχυτής σε οικιακές εγκαταστάσεις, γιατί είναι ισχυρός, αξιόπιστος και εύχρηστος», δήλωσε ο Tom Conrad, CEO της Sonos. «Το Amp Multi υιοθετεί την ίδια φιλοσοφία και τη μεταφέρει σε μεγαλύτερα συστήματα. Κάνει τα φιλόδοξα έργα πιο αποδοτικά στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση και ευκολότερα στην καθημερινή χρήση.»

Τι κάνει το Amp Multi διαφορετικό

Το Amp Multi συνδυάζει την πλατφόρμα streaming και τον διαισθητικό έλεγχο της Sonos με μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη για επαγγελματική ροή εργασίας. Κάθε έξοδος μπορεί να ανατεθεί σε οποιαδήποτε ζώνη, τα συστήματα μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον μονάδων και μεγάλος αριθμός ηχείων μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς συμβιβασμούς στη σταθερότητα ή την ποιότητα ήχου. Κάθε έξοδος υποστηρίζει έως τρία Sonos Architectural ηχεία, επιτρέποντας πυκνές και αποδοτικές εγκαταστάσεις σε πολλαπλούς χώρους.

Σε επίπεδο hardware, το Amp Multi χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά αποδοτική αρχιτεκτονική τροφοδοσίας GaN σε συνδυασμό με Class‑D post‑filter feedback. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει καθαρό και ελεγχόμενο ήχο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη θερμική απόδοση σε κάθε ζώνη και επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί αθόρυβα χωρίς ανεμιστήρες, και να παραμένει σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Βασικές δυνατότητες με μια ματιά

Το Amp Multi έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους εγκαταστάτες ευελιξία, έλεγχο και αξιοπιστία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, παρέχοντας μια επεκτάσιμη λύση που ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε third-party control συστήματα ενώ προσαρμόζεται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της custom integration αγοράς.

• Ευέλικτη Multi-Zone λειτουργία: Το Amp Multi προσφέρει οκτώ ενισχυμένες εξόδους 125 W η καθεμία στα 8 ohm, επιτρέποντας την οδήγηση έως και 24 Sonos Architectural ηχείων (3 ανά κανάλι). Οι εγκαταστάτες μπορούν να διαμορφώσουν τις εξόδους σε οποιονδήποτε συνδυασμό, σε έως τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες, καθώς και να εγκαταστήσουν πολλαπλές μονάδες Amp Multi για έργα μεγαλύτερης κλίμακας.

• Κορυφαία Επίδοση: Ο καινοτόμος συνδυασμός αποδοτικής αρχιτεκτονικής τροφοδοσίας GaN με Class-D post-filter feedback (PFFB) προσφέρει αυξημένη ακρίβεια, δυναμικό έλεγχο και βελτιωμένη θερμική απόδοση σε κάθε ζώνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά καθαρό ηχητικό σύστημα που λειτουργεί αθόρυβα χωρίς ανεμιστήρες και παραμένει σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

• Γρήγορo και προβλέψιμo setup: Κάθε μονάδα εκπέμπει έναν μοναδικό ηχητικό τόνο (chirp) που ενεργοποιείται μέσω της εφαρμογής Sonos, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης εισαγωγής PIN και μειώνοντας τον χρόνο εντοπισμού στο rack. Η εφαρμογή Sonos επιτρέπει επίσης στους εγκαταστάτες να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά ζώνες, πηγές και εξόδους, ενώ για τους χρήστες η εμπειρία παραμένει απλή και απροβλημάτιστη.

• Προηγμένα εργαλεία ρύθμισης και DSP: Το Amp Multi εισάγει επίσης το ProTune, ένα νέο εργαλείο χειροκίνητης βελτιστοποίησης ήχου που προσφέρει στους εγκαταστάτες λεπτομερή έλεγχο κάθε εξόδου, με δυνατότητα ρύθμισης του ήχου μέσω 10 περιοχών ισοστάθμισης, καθώς και προσαρμογής της έντασης, του εύρους και της χρονικής καθυστέρησης. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την ακριβή ρύθμιση του ήχου σε απαιτητικές τοποθετήσεις ηχείων με πολύπλοκη γεωμετρία χώρου ενώ το “Optimize Sonos Speakers” εφαρμόζει εξειδικευμένα DSP προφίλ (Digital Signal Processing), προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και την ακουστική συμπεριφορά των Sonos Architectural ηχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση στον εκάστοτε χώρο.

• Σχεδίαση έτοιμη για rack: Σχεδιασμένο για σύγχρονα racks, το σασί 1.5U σε συνδυασμό με το ειδικό 2U Rack Mount (πωλείται ξεχωριστά) δημιουργεί χώρο εξαερισμού πάνω και κάτω από κάθε μονάδα. Η διάταξη αυτή εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον πάνελ εξαερισμού και συμβάλλει σε καθαρή και οργανωμένη καλωδίωση.

• Αποδοτική εγκατάσταση-Ο επίπεδος πίσω σχεδιασμός του Amp Multi και οι βυθισμένες υποδοχές επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετείται κάθετα με ασφάλεια, ενώ η βάση Rack Mount εφαρμόζει με ακρίβεια στη θέση της. Η συνολική διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί μόλις οκτώ βίδες, καθιστώντας τα έργα γρήγορα και προβλέψιμα.

«Δημιουργήσαμε τον Amp Multi έχοντας τους εγκαταστάτες στο επίκεντρο κάθε απόφασης, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση τους στις πραγματικές προκλήσεις των υλοποιήσεων, ώστε να σχεδιάσουμε ένα προϊόν βασισμένο στον τρόπο που εργάζονται στην πράξη», δήλωσε ο Chris Heintzelman, VP Product της Sonos. «Στόχος μας είναι να μειωθούν τα εμπόδια σε κάθε στάδιο ενός έργου — από την εγκατάσταση και ρύθμιση έως την τελική βελτιστοποίηση του συστήματος, ώστε να δοθεί στους επαγγελματίες μεγαλύτερος έλεγχος, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα εύχρηστο για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά.»

Πλεονεκτήματα του Amp Multi για integrators

Το Amp Multi προσφέρει στους εγκαταστάτες μια λύση ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, βασισμένη στο οικοσύστημα της Sonos, με άρτια ενσωματωμένο hardware και software, ευρεία υποστήριξη streaming υπηρεσιών και ευέλικτο έλεγχο για τους καθημερινούς χρήστες.

• Μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό συστημάτων: Το Amp Multi δίνει τη δυνατότητα στους εγκαταστάτες να δημιουργούν πιο προσαρμόσιμες διατάξεις, επιτρέποντας σε οποιαδήποτε έξοδο να εξυπηρετεί οποιαδήποτε ζώνη. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει γρήγορες προσαρμογές καθώς τα έργα εξελίσσονται, χωρίς επανακαλωδίωση ή επανασχεδιασμό.

• Ακριβής έλεγχος για επαγγελματικά αποτελέσματα: Με εργαλεία ρύθμισης όπως το Optimize Sonos Speakers και το νέο ProTune, οι εγκαταστάτες αποκτούν βαθύτερο έλεγχο στη διαμόρφωση του ήχου, στον χρονισμό και στις ιδιαίτερες ακουστικές κάθε χώρου. Τα εργαλεία αυτά τους βοηθούν να προσφέρουν σταθερά υψηλής ποιότητας ήχο σε σύνθετους χώρους που απαιτούν ειδική προσέγγιση.

• Προσαρμοσμένο για φιλόδοξα έργα: Η προηγμένη αρχιτεκτονική του Amp Multi προσφέρει ισχυρότερη και καθαρότερη απόδοση σε μεγάλης κλίμακας συστήματα. Οι εγκαταστάτες μπορούν να υποστηρίξουν με σιγουριά μεγάλο αριθμό ηχείων, διατηρώντας καθαρότητα, σταθερότητα και ισορροπημένη απόδοση σε κάθε ζώνη.

• Σχεδιασμένο για τις ανάγκες των επαγγελματιών: Ο σχεδιασμός του Amp Multi κατάλληλος για rack και το ειδικό 2U mount βοηθούν τους Οι εγκαταστάτες έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικά τα πυκνά stacks εξοπλισμού. Η βελτιωμένη ψύξη και η αποδοτική αξιοποίηση χώρου σημαίνουν πιο καθαρά racks, περισσότερο διαθέσιμο χώρο, ευκολότερη συντήρηση και αθόρυβη λειτουργία.

• Αξιόπιστη λειτουργία με λιγότερη φροντίδα: Χάρη στην τεχνολογία GaN και τον σχεδιασμό παθητικής ψύξης χωρίς ανεμιστήρες, το σύστημα αποφεύγει προβλήματα όπως σκόνη και υπερθέρμανση. Έτσι λειτουργεί σταθερά μέσα στον χρόνο , με λιγότερες ανάγκες υποστήριξης και πιο ευχαριστημένους χαρούμενους χρήστες.

Το Amp Multi θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών εγκατάστασης της Sonos μέσα στους ερχόμενους μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το sonos.com