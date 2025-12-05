Quantcast
Η στιγμή που αγρότες στη Θεσσαλονίκη κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ και κατευθύνονται προς τους αστυνομικούς: «Πάτα τον» - Real.gr
real player

Η στιγμή που αγρότες στη Θεσσαλονίκη κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ και κατευθύνονται προς τους αστυνομικούς: «Πάτα τον»

18:57, 05/12/2025
Η στιγμή που αγρότες στη Θεσσαλονίκη κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ και κατευθύνονται προς τους αστυνομικούς: «Πάτα τον»

Η κόντρα ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους αγρότες έφτασε στα άκρα στην Θεσσαλονίκη. Ήταν η στιγμή που οι διμαρτυρόμενοι αγρότες επιχείρησαν να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει όταν, όπως φαίνεται στο βίντεο, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενοι με όπισθεν κατευθύνθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ, σταματώντας τα οχήματα λίγα εκατοστά από αυτούς. Μάλιστα, κάποιοι ακούγεται να φωνάζουν, «πάτα τον, τον π@@@@@».

Τα επεισόδια προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Απέκλεισαν τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

Αγρότες: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Απέκλεισαν τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

19:25 05/12
ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη εικονικών συνταγογραφήσεων - Η καταγγελία που ξεσκέπασε το κύκλωμα

ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη εικονικών συνταγογραφήσεων - Η καταγγελία που ξεσκέπασε το κύκλωμα

18:37 05/12
Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

Κακοκαιρία Byron: Χάρτης με την εξέλιξή της τις επόμενες ώρες - Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

17:29 05/12
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

18:15 05/12
Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

Δικαστήρια Ευελπίδων: Νεκρός ένας 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία - Πέθανε πριν ακούσει την απόφαση

18:26 05/12
Βόλεϊ ανδρών: «Σήκωσε» το 8ο Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός (3-1 σετ τον ΠΑΟΚ)

Βόλεϊ ανδρών: «Σήκωσε» το 8ο Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός (3-1 σετ τον ΠΑΟΚ)

19:40 05/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Ναταλία Λιονάκη: Πέπλο μυστηρίου και αγωνία για το πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

15:15 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved