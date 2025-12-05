Η στιγμή που αγρότες στη Θεσσαλονίκη κάνουν όπισθεν με τα τρακτέρ και κατευθύνονται προς τους αστυνομικούς: «Πάτα τον» - Real.gr

Η κόντρα ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους αγρότες έφτασε στα άκρα στην Θεσσαλονίκη. Ήταν η στιγμή που οι διμαρτυρόμενοι αγρότες επιχείρησαν να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει όταν, όπως φαίνεται στο βίντεο, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενοι με όπισθεν κατευθύνθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ, σταματώντας τα οχήματα λίγα εκατοστά από αυτούς. Μάλιστα, κάποιοι ακούγεται να φωνάζουν, «πάτα τον, τον π@@@@@».

Τα επεισόδια προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.