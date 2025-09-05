Η στιγμή που οδηγός κάνει επικίνδυνη διπλή προσπέραση στον ΒΟΑΚ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η παράτολμη οδηγική συμπεριφορά συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στην Κρήτη. Πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στη γέφυρα του Παλαιόκαστρου στον ΒΟΑΚ, όπου οδηγός Ι.Χ προχώρησε σε αντικανονική προσπέραση, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Η συγκεκριμένη οριζόντια σήμανση τοποθετείται σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας ή μειωμένης ορατότητας, κάτι που καθιστά την ενέργεια του οδηγού εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε να προσπεράσει και μάλιστα δύο οχήματα επάνω στη γέφυρα.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν άλλο όχημα, του οποίου ο οδηγός βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το επικίνδυνο προσπέρασμα και αναγκάστηκε να επιβραδύνει φρενάροντας για να αποφευχθεί η μετωπική σύγκρουση.

Το γεγονός καταδίκασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, σχολιάζοντας με οργή: «Θέλει πολύ ξύλο! Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: όποιος πατήσει τη διπλή διαχωριστική γραμμή ή επιχειρήσει προσπέραση σε τέτοιο σημείο, τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ, ενώ παράλληλα αφαιρείται επί τόπου η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες κυκλοφορίας για 20 ημέρες.