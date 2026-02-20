Η στιγμή της διάσωσης των δύο ορειβατών που χάθηκαν στον Παρνασσό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σώοι και αβλαβείς βρέθηκαν από τα σωστικά συνεργεία λίγο πριν τα μεσάνυχτα δύο ορειβάτες που αγνοούνταν από το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατο σημείο του Παρνασσού, στη θέση Γεροντόβραχος.

Πιθανότατα λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στο βουνό, οι δύο ορειβάτες έχασαν τον προσανατολισμό τους και ακινητοποιήθηκαν.

Από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις αρχές για την αδυναμία να επιστρέψουν σε ασφαλές σημείο και για την κατάσταση της υγείας τους που δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το TVStar.gr, στην επιχείρηση εντοπισμού τους συμμετείχαν κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, εργαζόμενοι από το χιονοδρομικό κέντρο και μέλη της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και διάσωσης Λιβαδειάς.