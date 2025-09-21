Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγιάς Ειρήνης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Ειδικότερα, περίπου στις 11:35, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και ενώ η πλατεία της Αγίας Ειρήνης ήταν γεμάτη από κόσμο, από τουρίστες και από άτομα τα οποία εργάζονται στα καταστήματα της εστίασης, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη. Εκείνη την ώρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η στιγμή πτώσης του δέντρου.

Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της πυροσβεστικής που απομάκρυναν το σπασμένο δέντρο από τον πεζόδρομο, ενώ οι καταστηματάρχες ανέφεραν πως είχαν κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά για το συγκεκριμένο δέντρο ότι ήταν σάπιο και κάποια στιγμή θα σπάσει. Ανέφεραν πως και τις προηγούμενες ημέρες είχαν σπάσει κάποια κλαδιά του, ειδοποίησαν, χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια ενέργεια από την πλευρά του δήμου.

Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, εκδόθηκε αναλυτική ενημέρωση για τα δέντρα που έπεσαν χθες. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής νωρίτερα, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.»