Η στιγμή της σύλληψης 62χρονου που καταζητούνταν για παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Η στιγμή της σύλληψης 62χρονου που καταζητούνταν για παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη – ΒΙΝΤΕΟ

10:30, 26/09/2025
Είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη

Συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης 62χρονος που κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε.

Ο 62χρονος, που διώκεται για κακούργημα, εντοπίστηκε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Βόλβης, όπου αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος είχε απασχολήσει προ 3ετίας τις διωκτικές αρχές για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή, κατά τη διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας. Το θύμα ήταν ένας Αλβανός, 51 ετών, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, το Νοέμβριο του 2022, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.

Για την υπόθεση αυτή κατέστη κατηγορούμενος ο 62χρονος και καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών για θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε αβοήθητο το θύμα το οποίο είχε πάρει μαζί του για την εκτέλεση των εργασιών. Κατά πληροφορίες, του επιβλήθηκε ποινή πολυετούς κάθειρξης, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη με όρους ενόψει του Εφετείου.

Η πρόσφατη περίπτωση παράνομης υλοτομίας αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 62χρονος, με περιστασιακή βοήθεια από 65χρονο συνεργό του, μετέβαινε σχεδόν καθημερινά στο δάσος της Αρέθουσας, όπου προέβαινε σε παράνομη υλοτομία, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, δε, και προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός, μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό αυτοκίνητο σε χώρο ιδιοκτησίας του, όπου μαζί με άλλο άτομο (49 ετών) τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση. Ο 65χρονος συνεργός του συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ απολογήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ακολούθησε η έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή εις βάρος του 62χρονου βασικού κατηγορούμενου. Κατά τη σύλληψή του, αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε για την παράνομη υλοτομία, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και έναν ανιχνευτή μετάλλων, για τον οποίο δεν διέθετε άδεια κατοχής.

