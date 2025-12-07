Η στιγμή του σεισμού στα Καλάβρυτα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κάμερα ασφαλείας επιχείρησης κατέγραψε τη στιγμή του σεισμού των 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Απόηχος» από τον σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, δεν υπήρξαν ζημιές σε σπίτια στα Καλάβρυτα αλλά ούτε άλλα χωριά της ορεινής επαρχίας της Αχαΐας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός έγινε αισθητός σε όλη την Αχαΐα, καθώς και στην Τρίπολη, τον Πύργο, την Κορινθία, ακόμα και την Καλαμάτα.

Η στιγμή του σεισμού στα Καλάβρυτα:

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα, δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.