Η Superfast Ferries… φέρνει την Ιταλία πιο κοντά - Real.gr

Ανακαλύψτε τη γειτονική χώρα, και όχι μόνο, μέσα από την προσφορά της Superfast Ferries που κάνει το ταξίδι ονειρεμένο γεμάτο με ζωντανές αναμνήσεις!

Κάνετε όνειρα για ένα ταξίδι στην Ιταλία μέσα στο νέο έτος που έρχεται σε λίγες μέρες. Η Superfast Ferries και η προσφορά Early Booking -20%, μπορούν να κάνουν τα όνειρα… πραγματικότητα. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 31/01/2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 11/01/2026 έως 31/12/2026.

Ένα ταξίδι στην Ιταλία γίνεται συναρπαστικό από την πρώτη στιγμή που θα μπεις σε ένα πλοίο της Superfast Ferries για να συνεχιστεί στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα μικρά χωριουδάκια της γειτονικής χώρας.

Στα πλοία της Superfast Ferries, κάθε στιγμή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση και απόλαυση. Στα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, μπορείτε να απολαύσετε μια πλούσια επιλογή από νόστιμα σνακ, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά, αρωματικό καφέ ή ένα απολαυστικό ποτό, ενώ στα A la Carte εστιατόρια θα βρείτε μοναδικά πιάτα, συνοδευμένα από μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών από Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς.

Επιπλέον, το Self Service εστιατόριο προσφέρει ποικιλία πιάτων που ικανοποιούν κάθε γούστο, με έμφαση στην ποιότητα και τη γεύση.

Οι καμπίνες μας είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη.

Αν κάποιοι είστε λάτρεις του road trip με το αυτοκίνητό σας κλείστε εισιτήριο και μέσω της Superfast Ferries ανακαλύψτε μαγικές διαδρομές, κρυμμένους θησαυρούς και ονειρικά τοπία μαζί με φίλους, με την οικογένειά σας δημιουργώντας μνήμες.

Επισκεφτείτε τα μεγάλα θεματικά πάρκα, εξερευνήστε μοναδικές διαδρομές στη φύση ανάμεσα σε δάση και λίμνες και ζήστε μια οικογενειακή εμπειρία στις φημισμένες ιταλικές πόλεις! Οι παραδοσιακές τρατορίες με την αυθεντική πίτσα, ο αρωματικός espresso και οι τοπικές γλυκές λιχουδιές θα απογειώσουν το ταξίδι!

Περπατήστε στα στενά σοκάκια της Νάπολης, εξερευνήστε τη διάσημη Ακτή Αμάλφι ή επισκεφθείτε τη Μπολόνια, γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή και την εξαιρετική τοπική κουζίνα. Και για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις με τα συνδυαστικά πακέτα του Sail & Rail ταξιδεύετε και εξερευνείτε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη!

Κατεβάστε το νέο mobile app seamore

Σας παρουσιάζουμε τώρα το seamore , το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

O προσωπικός σας ταξιδιωτικός βοηθός με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σας λύσουν τα χέρια!

Τι σας προσφέρει το νέο app;

– Τα στοιχεία σας, οι συνταξιδιώτες που θέλετε, το όχημά σας και το κατοικίδιό σας εάν έχετε, συμπληρώνονται αυτόματα κατά την κράτηση, ώστε να την ολοκληρώνετε πιο γρήγορα και εύκολα από ποτέ.

– Μπορείτε να βλέπετε όλα σας τα ταξίδια, οργανωμένα σε ένα μόνο σημείο. Όσα έχετε προγραμματίσει, αλλά και όλα όσα έχετε ήδη κάνει.

– Κι αν είστε μέλος Seasmiles, έχετε την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σας και μπορείτε να εξαργυρώνετε seasmiles, με δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια.

Και βέβαια μην ξεχνάτε το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles. Μπορείτε να εκδώσετε την κάρτα σας μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω. Μαζέψτε seasmiles και εξαργυρώστε τα για έκδοση εισιτηρίων με έκπτωση ή δωρεάν. Επίσης, ανακαλύψτε αποκλειστικά προνόμια, προσφορές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο! Επιπλέον, ως μέλη του Seasmiles, απολαμβάνετε εκπτώσεις και προνόμια στο δίκτυο των 250+ συνεργατών του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Για τα μέλη της Blue ή Silver βαθμίδας υπάρχει η επιλογή εκτύπωσης της φυσικής κάρτας εν πλω. Η κάρτα Seasmiles είναι πλέον βιοδιασπώμενη και σε συνδυασμό με τις ψηφιακές κάρτες, σαλπάρει μακριά από τη χρήση του παραδοσιακού πλαστικού.

Επίσης γνωρίστε την on–board infotainment πλατφόρμα @sea. Διαθέσιμη σε όλους τους επιβάτες, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν μέσω του wifi των πλοίων, παρέχει ενημερωτικό και ψυχαγωγικό υλικό, όπως χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι, podcast, μουσική, κ.α.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Με στόλο 37 πλοίων, η Attica Group δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, συνδέοντας καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περισσότερους από 55 προορισμούς, στην Ελλάδα και στις γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία), προσφέροντας σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες.