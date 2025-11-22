Η συγκίνηση εύζωνα που ολοκληρώνει την τελευταία του υπηρεσία - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok - Real.gr

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο από την Προεδρική Φρουρά κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας έναν εύζωνα τη στιγμή που ολοκληρώνει τη θητεία του.

Ο νεαρός στρατιώτης δεν κατάφερε να κρύψει τη φόρτιση της τελευταίας του ημέρας στην υπηρεσία.

Το βίντεο που έγινε viral στο ΤikTok αποτυπώνει έντονα τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, με τους εύζωνες να βιώνουν την ολοκλήρωση αυτής της απαιτητικής, αλλά βαθιά τιμητικής αποστολής.

Στο βίντεο ακούγονται και τα χειροκροτήματα του κόσμου, που βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει την αλλαγή φρουράς, ενώ δεν έμεινε ασυγκίνητος ούτε ο επικεφαλής.