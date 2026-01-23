Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Ευγνωμοσύνη που ήσουν μπαμπάς μου» - Real.gr

Quantcast
15:01, 23/01/2026
Με θλίψη και βαρύ πένθος για τον χαμό του πατέρα της, του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη, η κόρη του Λίλλυ Καρατζαφέρη τον αποχαιρετά μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο facebook.

«Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε……». Με αυτά τα λόγια η κόρη του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη, Λίλλυ, αποχαιρετά τον πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (22/1/2026).

