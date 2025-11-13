Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες - Real.gr

Quantcast
Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες
Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

13:25, 13/11/2025
Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.

Στον σύντομο διάλογο έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κυρία Γκίλφοϊλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί». Από την πλευρά του ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.

Σημειώνεται πως η κυρία Γκίλφοϊλ κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα είχε πει ότι επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία καθώς η ίδια είναι βαθιά θρησκευόμενη.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο:

Η άφιξη και η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

