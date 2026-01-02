Η τάση του καιρού για το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου - Η ανάλυση Κολυδά - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr

Η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

Κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα είναι ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάλυσή του για την τάση του καιρού για το πρώτο 15μερο του Ιανουαρίου, τη Δευτέρα νεφώσεις θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές, με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, θα ευνοηθεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Πρώτη εβδομάδα: Ήπιες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχές



Κατά την εβδομάδα από 5 έως 12 Ιανουαρίου, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα στη ζώνη των θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Η επικράτηση νοτιοδυτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοεί τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης ψυχρής εισβολής.

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Οι βροχές συνοδεύονται κυρίως με τη διέλευση διαταραχών δυτικού τύπου και έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα επαναλαμβανόμενων περασμάτων παρά ενός ενιαίου, έντονου επεισοδίου.

Δεύτερη εβδομάδα: Εξομάλυνση θερμοκρασίας και λιγότερος υετός



Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά ούτε και νέα θερμή έξαρση.

Παράλληλα, τα υετικά σήματα εξασθενούν. Οι κύριες βροχοφόρες ζώνες μετατοπίζονται βορειότερα, προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αφήνοντας την Ελλάδα με πιο στεγνό καιρό, διακοπτόμενο μόνο από ασθενείς και σύντομες διαταραχές. Τα διαστήματα ξηρού καιρού φαίνεται να είναι περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 6 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -07 (μείον επτά) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον πέντε) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.