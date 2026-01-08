Η TCL παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογίας οθονών SQD Mini-LED στην CES 2026 - Real.gr

Η TCL επιστρέφει στη CES 2026 παρουσιάζοντας μια κορυφαία καινοτομία για τον κλάδο, τη νέα τεχνολογία SQD–Mini LED, καθώς και μια σειρά από άλλες flagship τεχνολογικές εξελίξεις. Βασισμένες σε περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, οι νέες αυτές εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της TCL στη δημιουργία ποιότητας εικόνας που αποδίδει πλουσιότερα χρώματα, μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα για καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Η TCL έχει διαμορφώσει την πορεία της τεχνολογίας Mini LED από το 2019, όταν παρουσίασε την πρώτη παγκοσμίως τηλεόραση QD–Mini LED. Στην CES 2026, η εταιρεία παρουσιάζει πώς η συγκεκριμένη κατηγορία έχει εξελιχθεί μέσα από βελτιώσεις στην ακρίβεια του οπίσθιου φωτισμού, τη δομή των πάνελ και την έξυπνη επεξεργασία εικόνας. Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την τελευταία έκδοση της τεχνολογίας CSOT HVA, ενός πάνελ ευρείας γωνίας θέασης που προσφέρει υψηλότερη αντίθεση και βελτιωμένη εικόνα από κάθε οπτική γωνία, ενισχύοντας τη συνολική, ολιστική προσέγγιση της TCL στην τεχνολογία τηλεοράσεων.

Κατά τη διάρκεια της CES, η TCL ανέδειξε και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τηλεοράσεις, smart home προϊόντα, mobile συσκευές και πολλά ακόμα. Οι δυνατότητες αυτές έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα ειδικών της TCL σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς software partners, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων — είτε για εργασία, είτε για ψυχαγωγία, είτε για μάθηση. Νέα προϊόντα και αναβαθμισμένες λειτουργίες αναμένεται να παρουσιαστούν σταδιακά μέσα στο 2026.

SQD-Mini LED: Η 8η γενιά τεχνολογικής υπεροχής της TCL στον κόσμο του Mini LED

Η νέα σειρά SQD–Mini LED της TCL αποτελεί την πιο προηγμένη υλοποίηση τεχνολογίας Mini LED που έχει παρουσιάσει έως σήμερα. Ενσωματώνει το TCL Deep Color System, προσφέροντας ευρύτερο φάσμα χρωμάτων και ενισχυμένη αντίθεση σε κάθε είδους περιεχόμενο. Η τεχνολογία SQD–Mini LED βελτιστοποιεί το φιλτράρισμα του φωτός σε επίπεδο χρώματος, μειώνοντας το color crosstalk και διατηρώντας σταθερή χρωματική ακρίβεια ακόμη και σε σύνθετες, έντονα χρωματισμένες σκηνές.

Σε συνδυασμό με το TCL Halo Control System, το οποίο περιορίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο halo γύρω από φωτεινά αντικείμενα σε σκοτεινό φόντο, η σειρά SQD–Mini LED διατηρεί καθαρή και ελεγχόμενη αντίθεση ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης. Παράλληλα, ενσωματώνει Google Gemini Interactive AI, δίνοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο για τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης εμπειρίας ψυχαγωγίας. Όλα αυτά φιλοξενούνται σε έναν πιο λεπτό σχεδιασμό, με πάχος μικρότερο από 0,8 ίντσες, ώστε να εντάσσεται αρμονικά στη διακόσμηση των σύγχρονων κατοικιών.

Σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές, η αναβαθμισμένη δομή του πάνελ και το εξελιγμένο φιλτράρισμα χρωμάτων επιτρέπουν ένα σημαντικά ευρύτερο και πιο σταθερό χρωματικό εύρος, με έως και 33% αύξηση στην απόδοση του color gamut και 69% βελτίωση στην ακρίβεια των color dots, χάρη στη νέα γενιά της Super QLED layer. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που παραμένει σταθερή ακόμη και σε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας, αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις σκιές και διατηρεί τη χρωματική ισορροπία, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα πιο ρεαλιστικό και συνεπές — ιδιαίτερα σε σκηνές όπου συνυπάρχουν έντονος φωτισμός και σκιές.

Αναβαθμίζοντας τις επιδόσεις για τη νέα γενιά οικιακής ψυχαγωγίας

Το κορυφαίο μοντέλο X11L SQD–Mini LED από τη σειρά τηλεοράσεων SQD–Mini LED της TCL, συνδυάζει προηγμένη ακρίβεια ελέγχου φωτισμού με ενισχυμένη χρωματική απόδοση, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις για κινηματογραφική θέαση, ταινίες γρήγορης δράσης και ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις. Το TCL Deep Color System, που αξιοποιεί Super Quantum Crystals (Super QLED), UltraColor Filter και Advanced Color Purity Algorithm, αποδίδει πιο ζωντανά χρώματα και πλούσιες, λεπτομερείς αποχρώσεις με εξαιρετική ακρίβεια και ρεαλισμό.

Το φαινόμενο blooming περιορίζεται αποτελεσματικά χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία TCL Halo Control System, μια προηγμένη αρχιτεκτονική με έως και 20.000+ ζώνες ακριβούς τοπικής εξασθένισης (Precise Dimming Zones) και μέγιστη φωτεινότητα 10.000 nits. Αυτό επιτρέπει στην τηλεόραση X11L να διαχειρίζεται τη φωτεινότητα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δημιουργώντας έντονες φωτεινές κορυφώσεις και βαθιές σκιές χωρίς απώλεια λεπτομέρειας. Η υψηλή πυκνότητα ζωνών εξασφαλίζει ακριβέστερο τοπικό έλεγχο φωτός, διατηρώντας την αντίθεση και τη δομή της εικόνας ακόμη και σε απαιτητικές σκηνές όπου φωτεινά και σκοτεινά στοιχεία συνυπάρχουν.

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας Super QLED με υποστήριξη έως και 100% του ευρέος χρωματικού φάσματος BT.2020 σε όλες τις σκηνές εξασφαλίζει χρώματα καθαρά, κορεσμένα και απολύτως ακριβή. Το BT.2020 αποτελεί κορυφαίο χρωματικό πρότυπο κινηματογραφικών προδιαγραφών, επιτρέποντας στην X11L να αποδίδει ένα ευρύτερο και πιο ακριβές φάσμα χρωμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες. Το WHVA 2.0 Ultra Panel διασφαλίζει σταθερή φωτεινότητα και χρωματική συνέπεια ακόμη και από ευρείες γωνίες θέασης.

Ο σχεδιασμός ZeroBorder και το UltraThin Depth μικρότερο από 0,8 ίντσες, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στον σχεδιασμό CMF, επιτρέπει στην X11L να ενσωματώνεται αρμονικά σε σύγχρονους χώρους. Κάθε σκηνή βελτιστοποιείται από τον προηγμένο TSR AI Processor, ο οποίος αξιοποιεί μηχανική μάθηση για να προσφέρει μια ασύγκριτη κινηματογραφική εμπειρία, σε συνδυασμό με native ρυθμό ανανέωσης 144Hz για ομαλή κίνηση ακόμη και στις πιο γρήγορες σκηνές δράσης. Την εμπειρία ολοκληρώνει ο ήχος Bang & Olufsen, προσφέροντας πλούσιο ήχο που γεμίζει τον χώρο, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων ηχείων.