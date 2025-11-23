«Η Τέχνη ενάντια στη βία» - Οι δύο θεατρικές παραστάσεις που συμμετέχει η Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας - Real.gr

Η Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ι.Α.Α, στο πλαίσιο των δράσεών της με γενικό τίτλο "η Τέχνη ενάντια στη βία» συμμετέχει σε δύο θεατρικές παραστάσεις επιθυμώντας να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων στα -ανέγγιχτα συχνά- ερωτήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η πρώτη, “Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας”, είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει- και τελικά να υπάρξει-στο καταπιεστικό περιβάλλον μιας επαρχίας.Ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που συζητά την αλγεινή διαπίστωση ότι – ακόμη και σήμερα- το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο αλλά αγώνας και μεταμόρφωση.

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 7μμ

Τιμή εισιτηρίου: 15 €

Η δεύτερη παράσταση την οποία προτείνουμε είναι το κλασικό, ψυχολογικό θεατρικό δράμα του Έντουαρντ Άλμπι που έκανε πρεμιέρα στο Μπροντγουέι το 1962 και μετράει πλήθος παραστάσεων σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα: “Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. “

Ένα αριστούργημα για την αγάπη, την εξουσία και τη μοναξιά. Οι ήρωές του παλεύουν ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Παραθέτουμε το σκηνοθετικό σημείωμα του Σωτήρη Τσαφούλια: ” …Το έργο είναι επίκαιρο όσο ποτέ μια και αναλύει την ανθρώπινη φύση, τη ματαιότητα των κοινωνικών προσδοκιών και την αδυναμία επικοινωνίας, εξετάζοντας πώς οι ήρωες δημιουργούν ψευδαισθήσεις για να προστατευτούν από τη σκληρή πραγματικότητα. ”

Θέατρο Ζίνα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 6μμ

Τιμή εισιτηρίου: 22€

—

Πληροφορίες: 2102019922

[email protected]