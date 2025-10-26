Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγ. Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης- Τα μηνύματα Τασούλα, Χριστοδουλίδη - Real.gr

«Η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωση που έκανε μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Τασούλα έχει ως εξής:

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».

Η σημερινή μέρα συμβολίζει τη δύναμη, την ενότητα και την πίστη αυτής της πόλης. Χρέος μας είναι, σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, με ενότητα και αγώνα να διαφυλάττουμε αυτά ιερά και τα όσια τα οποία μας παραδόθηκαν ως παρακαταθήκη», τόνισε ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής στη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Όσο συνεχίζεται η τουρκική εισβολή, Κύπρος και Ελλάδα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε: «Και σε μια τέτοια σημαντική μέρα αποφασίσαμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να τιμήσουμε και τον Πολιούχο Άγιο, αλλά για να τιμήσουμε και τη Θεσσαλονίκη, να τιμήσουμε τη Μακεδονία να κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών εκτός Κύπρου, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας.

Μας ενώνουν κοινές επιδιώξεις, κοινοί στόχοι και μέσα από έναν συνεχή συντονισμό εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας, με ύψιστο στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Πενήντα ένα χρόνια μετά τα εδάφη της Κύπρου, τα εδάφη ενός σημαντικού μέρους του ελληνισμού συνεχίζουν να είναι υπό κατοχή και όσο συνεχίζεται αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων δεν έχουμε άλλη επιλογή Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες».

Νίκος Παπαϊωάννου

«Η Θεσσαλονίκη είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών, είναι το άγγιγμα της ψυχής, είναι η πόλη της βόρειας Ελλάδας που πρωτοπορεί και εμπνέει. Με πίστη και με ενότητα συνεχίζουμε στο μέλλον, έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι του ένδοξου παρελθόντος μας», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Σταύρος Καλαφάτης

«Με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση προχωρούμε δυναμικά στον δρόμο που κάνει τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, πιο δυνατή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Απόστολος Τζιτζικώστας

«Από αυτόν εδώ τον τόπο ξεκινούσαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιγαν δρόμους και η Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, πόλεις με όραμα και ψυχή, πόλεις που συνδέουν την ιστορία με το μέλλον, το παρελθόν με το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει», επισήμανε ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αθηνά Αηδονά

«Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε μια πόλη σύμβολο μα βαριά ιστορία και με μεγάλη προσφορά. Σήμερα, εμείς, βλέποντας τους αγώνες των προγόνων μας προσπαθούμε να αντλήσουμε από αυτούς πίστη, δύναμη και αποφασιστικότητα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να κάνουμε μια Θεσσαλονίκη ακόμα πιο δυναμική, με σεβασμό στην ιστορία της και πίστη στις ικανότητες των ανθρώπων της», είπε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Στέλιος Αγγελούδης

«Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τη φωνή της Θεσσαλονίκης, να διεκδικήσουμε μέσα από τη δουλειά μας μια πόλη ζωντανή, καινοτόμα, αλλά κυρίως ανθρώπινη», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Δημήτρης Κούβελας

«Η απελευθέρωση της πόλης μας είναι απόδειξη ότι οι Έλληνες μόνο ενωμένοι, με πίστη στα ιδανικά, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ας είναι το παράδειγμα αυτό οδηγός για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο μέλλον», τόνισε ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας.