Η τραγουδίστρια που πήρε «σβάρνα» πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι - Real.gr

Γνωστή τραγουδίστρια συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας, όταν με το αυτοκίνητό της έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ. Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου στο κέντρο της Αθήνας. Σχετικό […]

