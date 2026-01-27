Η Vaillant ανοίγει νέους δρόμους στην ενεργειακή απόδοση με τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας aroTHERM - Real.gr

Quantcast
16:00, 27/01/2026
Η Vaillant ανοίγει νέους δρόμους στην ενεργειακή απόδοση με τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας aroTHERM

Η Vaillant, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης παγκοσμίως, ανοίγει νέους δρόμους στην ενεργειακή απόδοση με τις σύγχρονες αντλίες θερμότητας aroTHERM, οι οποίες συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, αθόρυβη λειτουργία, υψηλή απόδοση και κομψή αισθητική. Είναι σχεδιασμένες για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο νεόδμητων κτιρίων όσο και έργων ανακαίνισης.

Οι αντλίες θερμότητας Vaillant αποτελούν την πιο αποδοτική και αξιόπιστη λύση για τη μείωση του κόστους θέρμανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, είναι επιλέξιμες στα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης voucher επιδότησης.

Η πλήρης γκάμα προϊόντων Vaillant διατίθεται μέσω της ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ, επίσημου αντιπροσώπου για Ελλάδα και Κύπρο, εξασφαλίζοντας πιστοποιημένες λύσεις και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι ιδιώτες που διαθέτουν voucher όσο και οι επαγγελματίες εγκαταστάτες μπορούν να επικοινωνούν στο 210 6665552.

