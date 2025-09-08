«Η Βάσω είναι η ηθική αυτουργός»: Το παρασκήνιο του εγκλεισμού του Γ. Μαζωνάκη σε ψυχιατρική δομή αποκαλύπτει ο δικηγόρος του - Real.gr

Τι περιλαμβάνει η μήνυση του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά των συγγενών του.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος μελών της οικογένειάς του, στον απόηχο της έντονης διαμάχης που έχει ξεσπάσει για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Η πλευρά του γνωστού τραγουδιστή επιμένει ότι πίσω από τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό ίδρυμα Δρομοκαΐτειο, στις 14 Αυγούστου, κρύβεται η αδελφή του, Βάσω, ως ηθικός αυτουργός, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του, με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω των συνηγόρων της, ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Αυτές τις ημέρες ετοιμάζουμε τη μήνυση που θα κατατεθεί το πολύ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, σε βάρος των συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα κινηθούμε επιθετικά, σε νομικό επίπεδο, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, που έχουν διαπραχθεί από συγγενείς του διάσημου τραγουδιστή. Επιπλέον, θα ζητάμε να διαπιστωθεί αν ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τον εγκλεισμό του Γιώργου στο ψυχιατρείο», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Γιώργος Μερκουλίδης. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει o Γ. Μερκουλίδης, ο νόμος προβλέπει ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι ένας συγγενής του, πρώτου ή δεύτερου βαθμού, χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας, είναι ψυχικά διαταραγμένος εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του. «Στα πλαίσια αυτά έκαναν την αίτηση. Δυστυχώς, έγινε δεκτή η αίτηση χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Το θέμα, όμως, είναι το εξής: Πώς μπορούν να ξέρουν την κατάσταση του τραγουδιστή από τη στιγμή που, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τον έχουν δει μόνο δύο φορές; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τη Δικαιοσύνη…», τονίζει ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη.

Ενορχήστρωση

Την ίδια στιγμή, ο Γ. Μερκουλίδης επιμένει ότι καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση εγκλεισμού του διάσημου τραγουδιστή έχει παίξει η αδελφή του Βάσω, την οποία και κατηγορεί ως υπεύθυνη για την ενορχήστρωση της περιπέτειας που έζησε ο Γ. Μαζωνάκης τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. «Το σίγουρο είναι ότι πίσω από τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό ίδρυμα Δρομοκαΐτειο βρίσκεται η αδελφή του, Βάσω. Είναι αυτή που ενορχήστρωσε όλη τη διαδικασία για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο. Ξέρετε, στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί. Φυσικοί είναι αυτοί που φαίνονται και ηθικοί αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Συνεπώς θεωρούμε ότι η Βάσω είναι η ηθική αυτουργός», επισημαίνει ο Γ. Μερκουλίδης. Μάλιστα, ο ίδιος περιγράφει και ένα περιστατικό την ημέρα που είχε πάει να παραλάβει τον τραγουδιστή από το ψυχιατρικό ίδρυμα, το οποίο, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνει την άποψή του για άμεση εμπλοκή της αδελφής του, Βάσως. «Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του ιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», λέει στην «R» ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη.

«Αμέτοχη στη διαδικασία»

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Γ. Μαζωνάκη, με ανακοίνωση που εξέδωσε, ξεκαθαρίζει ότι η Β. Μαζωνάκη δεν συμμετείχε στις διαδικασίες για τον εγκλεισμό του καλλιτέχνη στο ψυχιατρικό ίδρυμα, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή της. «Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλαμε η μητέρα, Κλειώ Μαζωνάκη, και η αδελφή, Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, Μανώλη Μαζωνάκη. Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη», τονίζει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια του τραγουδιστή. «Δυστυχώς, για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίησή της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησής μας με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της. Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχουν η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε. Αποτελεί, δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει, να κάνει το παν για να το προστατεύσει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του τραγουδιστή παρουσιάστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε. Λίγες ώρες μετά, με επιστολή του μέσω του δικηγόρου του, ο Γ. Μαζωνάκης μίλησε για τον αιφνίδιο εγκλεισμό του, τονίζοντας ότι όλα έγιναν εν αγνοία του, κατηγορώντας πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον για αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι τον «τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί» επειδή ετοιμαζόταν να καταθέσει μηνύσεις εναντίον των ίδιων στενών συγγενικών του προσώπων. Ο διάσημος καλλιτέχνης, καταλήγοντας στην επιστολή του, σημείωσε πως «ο Ναπολέων έλεγε ότι νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Η κόντρα

Η Β. Μαζωνάκη, που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, για πολλά χρόνια υπήρξε το δεξί χέρι του γνωστού τραγουδιστή, καθώς αποτελούσε στενή του συνεργάτιδα και μάνατζέρ του. Πριν από δύο χρόνια, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους σχέση εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στη μεταξύ τους συνεργασία. Το ποτήρι ξεχείλισε για τον Γ. Μαζωνάκη, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, όταν πληροφορήθηκε ότι η αδελφή του Β. Μαζωνάκη μετέφερε σε δική της εταιρεία, στην οποία ο τραγουδιστής δεν έχει ποσοστό, ένα σπίτι στη Μύκονο, που κάποτε διαχειρίζονταν μαζί. Η αρχική εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, υπό την επωνυμία VGD Residences, είχε ως μετόχους τον Γ. Μαζωνάκη, την αδελφή του, Βάσω, και τον σύντροφό της, ενώ σε δεύτερο χρόνο και εν αγνοία του καλλιτέχνη μετονομάστηκε σε Residences by V. Ο Γ. Μαζωνάκης αιτήθηκε από την αδελφή του να επανέλθει η αρχική σύσταση της εταιρείας, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει δικαστική και οικογενειακή διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ανθρωποι που βρίσκονται στον κύκλο τόσο του τραγουδιστή όσο και της οικογένειάς του εκτιμούν ότι και οι δύο πλευρές δείχνουν αποφασισμένες να μην κάνουν πίσω και ότι πρόκειται για ένα σίριαλ με πολλά επεισόδια ακόμα.

