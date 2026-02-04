Η Women in Robotics στην Ελλάδα: μια νέα εποχή για τις Γυναίκες στη Ρομποτική - Real.gr

Η Women in Robotics, ο κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός που προωθεί τη συμμετοχή γυναικών στο χώρο της Ρομποτικής, πραγματοποιεί την επίσημη είσοδό της στην Ελλάδα.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στον κλάδο της Ρομποτικής, αλλά και όσων επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτόν.

Η παρουσία στη χώρα μας έρχεται σε μια εποχή όπου ο κλάδος της Ρομποτικής αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να γίνει πρωτοπόρος σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, το εμπόριο, την υγεία και την αγροτική οικονομία.

Η Women in Robotics, ιδρυμένη ως μη κερδοσκοπική οργάνωση (501c3) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, με χιλιάδες μέλη, σε πάνω από 25 χώρες.

Ο οργανισμός προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, mentoring και εκδηλώσεις δικτύωσης, βοηθώντας τις γυναίκες να ξεπεράσουν εμπόδια και να ηγηθούν στο χώρο της Ρομποτικής.

Με την είσοδο στην Ελλάδα, η Women in Robotics σκοπεύει να δημιουργήσει τοπικές ομάδες, να συνεργαστεί με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες τεχνολογίας και να διοργανώσει εκδηλώσεις, που θα εμπνεύσουν την επόμενη γενιά γυναικών επιστημόνων.

Στη χώρα μας, τον οργανισμό θα εκπροσωπήσει η κυρία Ιωάννα Καρατζόγλου, ενεργό στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες Ρομποτικής και Τεχνολογίας, η οποία δήλωσε σχετικά:

“Η Ελλάδα, με την πλούσια ιστορία της στην καινοτομία και την τεχνολογία, αποτελεί το ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη της Women in Robotics. Είμαστε ενθουσιασμένες που θα υποστηρίξουμε τις Ελληνίδες επιστήμονες και μηχανικούς, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και ηγεσία σε έναν κλάδο που διαμορφώνει το μέλλον”.

Η Women in Robotics καλεί όλες τις γυναίκες – φοιτήτριες, επαγγελματίες και ερευνήτριες – να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ενισχύσουν την παρουσία και την επιρροή τους για ένα ισότιμο μέλλον στη Ρομποτική, κάνοντας την εγγραφή τους ως μέλη, στέλνοντας email στο: [email protected]