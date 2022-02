«Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο», ένα ντοκιμαντέρ για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» (“Καρολάιν: Ο φόνος που κορόιδεψε τον κόσμο”) για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.