Ηästens Talk: Μια νέα μορφή διαλόγου που φέρνει κοντά την επιστημονική γνώση, τον ποιοτικό ύπνο & την ολιστική ευεξία - Real.gr

Μια νέα μορφή διαλόγου που φέρνει κοντά την επιστημονική γνώση, τον ποιοτικό ύπνο & την ολιστική ευεξία εγκαινίασε η Hastens στην έκθεση Hotel Experience, με κεντρικό ομιλητή τον Sleep Expert, Δρ. Νικόλαο Τιβέριο Οικονόμου.

Με κληρονομιά σχεδόν δύο αιώνων στη Σουηδία και αφοσίωση στην τέχνη του ύπνου, η Hästens, το κορυφαίο brand χειροποίητων κρεβατιών και στρωμάτων παγκοσμίως, εγκαινίασε στο πλαίσιο της Έκθεσης Hotel Experience 2025, το Hästens Talk, μια πρωτοποριακή θεσμική πλατφόρμα διαλόγου που συνδέει την επιστημονική γνώση, τον ποιοτικό ύπνο και την ολιστική ευεξία.

Η νέα αυτή σειρά διαλόγων αποσκοπεί στο να αναδείξει τον ύπνο ως βασικό εργαλείο ευζωίας, δημιουργικότητας και μακροζωίας, μετατρέποντας την επιστημονική τεκμηρίωση σε πρακτική εμπειρία καθημερινής αναζωογόνησης. Η συνεργασία με τον Sleep Expert Δρ. Νικόλαο Τιβέριο Οικονόμου φέρνει στο προσκήνιο πρακτικές και δεδομένα που κάνουν κάθε νύχτα ύπνου μια πραγματική επένδυση στην υγεία μας.

Το πρώτο Hästens Talk

Το Hästens Talk δεν είναι απλώς μια συζήτηση — είναι ένα τολμηρό εγχείρημα που φέρνει την επιστήμη κοντά στην εμπειρία, αναδεικνύοντας ότι η ποιότητα του ύπνου καθορίζει την ποιότητα της ζωής. Κεντρικός συνομιλητής, ο Sleep Expert Δρ. Νικόλαος Τιβέριος Οικονόμου, νευρολόγος με εξειδίκευση στα θέματα ύπνου, παρουσίασε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τον ύπνο και την επίδρασή του στην ευζωία, τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μακροζωία, ανοίγοντας έναν ζωντανό διάλογο με το κοινό.

«Ο ύπνος δεν είναι παύση — είναι η πιο δραστήρια στιγμή του οργανισμού μας. Πρόκειται για μια σύνθετη βιολογική διεργασία που ρυθμίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, του ανοσοποιητικού και του ενδοκρινικού συστήματος. Όταν κοιμόμαστε ποιοτικά, το σώμα ενεργοποιεί μηχανισμούς αποκατάστασης, ο εγκέφαλος αποτοξινώνεται και η ψυχική ανθεκτικότητα ενισχύεται. Η ποιότητα του υπνικού περιβάλλοντος — από τη θερμοκρασία και τον φωτισμό έως την εργονομία και τα φυσικά υλικά του στρώματος—μπορούν να προσφέρουν πλήρη αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Δρ. Οικονόμου, υπογραμμίζοντας τον ύπνο ως «τρίτο πυλώνα ευεξίας», ισότιμο με τη διατροφή και την άσκηση.

Η Hästens απέδειξε στην πράξη ότι η πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στο design ή στην αισθητική, αλλά πρώτα απ’ όλα σε ένα στρώμα που συνεργάζεται με το σώμα και τη φύση του ύπνου.

Ένας βιωματικός μικρόκοσμος Hästens

Εκτός από το Hastens Talk, στο περίπτερο της εταιρείας οι επισκέπτες βίωσαν την πλήρη εμπειρία του brand. Χειροποίητα στρώματα από φυσικά υλικά που υποστηρίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, ρυθμίζουν θερμοκρασία και υγρασία, και προσφέρουν την αίσθηση απόλυτης αναζωογόνησης. Ένας craftsman από το εργοστάσιο στο Köping της Σουηδίας, ο οποίος με live stitching, παρουσίαζε τη διαδικασία δημιουργίας κάθε στρώματος, απέδειξε ότι κάθε λεπτομέρεια μετράει και κάθε ραφή φέρει τη δέσμευση της Hästens στην τελειότητα.

Ο ποιοτικός ύπνος στο επίκεντρο της πολυτελούς φιλοξενίας

Παράλληλα, ο Sleep Expert Δρ. Νικόλαο Τιβέριο Οικονόμου συμμετείχε και στο συνεδριακό πάνελ της Έκθεσης Hotel Experience 2025, αναλύοντας διεθνείς τάσεις όπως αυτή του sleep tourism και τον ρόλο της επιστημονικά τεκμηριωμένης εμπειρίας ύπνου στην επιλογή καταλυμάτων και στην ευζωία των επισκεπτών. Η παρουσία της Hästens στο πάνελ τόνισε τη σημασία της επένδυσης σε ποιοτικά στρώματα και λευκά είδη ως στρατηγική προσέγγιση που συνδέει την πολυτέλεια με την πραγματική υγεία και ευεξία. Η Hästens, με παρουσία σε κορυφαία ξενοδοχεία παγκοσμίως, από τη Στοκχόλμη έως τη Νέα Υόρκη, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης, ενσωματώνοντας την επιστήμη του ύπνου στη φιλοσοφία της πολυτέλειας.

Με τη συνέργεια της επιστήμης και της παράδοσης, η Hästens αποδεικνύει ότι η πραγματική πολυτέλεια σήμερα μετριέται σε ώρες ποιοτικού ύπνου, εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτη στην εμπειρία ποιοτικού ύπνου.