Quantcast
Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» - Real.gr
real player

Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

15:20, 15/02/2026
Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Χίου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

16:30 15/02
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

16:24 15/02
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

16:15 15/02
Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16:05 15/02
Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

16:03 15/02
Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

16:00 15/02
Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

15:46 15/02
Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

15:45 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved