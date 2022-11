Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Χοροθέατρο Surface Area Dance Behind the Face of a Rock, Throwing Stones

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Στις 21.30. Στον ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο.

Η Εταιρεία χορού Surface Area Dance με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζει μία νέα παράσταση χορού που επικεντρώνεται στη βιωματική κατανόηση και γνώση της Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας, της κουλτούρας d/Deaf, της Ιαπωνικής κουλτούρας και του Butoh.

Συνδυάζοντας τη γλώσσα, την αίσθηση, τον στοχασμό και τη φυσική έκφραση μέσω της κίνησης και της φορετής τεχνολογίας, το Πίσω από το Behind the Face of a Rock, Throwing Stones προσαρμόζεται σε κάθε κοινωνικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζεται. Το έργο διερευνά την έννοια της χρήσης ολόκληρου του σώματος ως ακουστικό όργανο, ικανό να αισθάνεται, να αγγίζει και να βλέπει τα χρώματα και τις υφές του ήχου, του ήχου στον χώρο, και της σιωπής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι χορευτές παίζουν φορώντας SubPacs, μία μορφή φορετής τεχνολογίας που μεταφράζει τον ήχο σε δονήσεις. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η προσβασιμότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που μοιράζεται εξίσου, ενώ προσκαλεί τον κάθε συμμετέχοντα να επανεξετάσει τις απόψεις του και τη σχέση του με τον ήχο. Όλοι οι χορευτές, d/Deaf και μη, φορούν SubPac για να καλλιεργήσουν μια ενοποιημένη σχέση με τον ήχο, την κίνηση και την εκτελούμενη χορογραφία. Μερικά SubPac θα είναι επίσης διαθέσιμα για να τα δοκιμάσει το κοινό, είτε είναι d/Deaf ή όχι.

Αυτή η μοναδική και στοχαστική παράσταση αναπτύχθηκε μέσα από χορογραφική έρευνα με επίκεντρο τη βιωματική κατανόηση της Βρετανικής νοηματικής γλώσσας παράλληλα με την ενσυνειδητότητα και τη συνδεσιμότητα που υπάρχουν στην Ιαπωνική λέξη Ma. Κεντρική στην έρευνα της ενσωματωμένης κίνησης των χορευτών, η συγκεκριμένη Ιαπωνική φιλοσοφία μπορεί να μεταφραστεί ως ένα κενό, μία παύση ή ένα διάλειμμα. Σε όλη τη χορογραφία η ομάδα ερμηνεύει σωματικά τις δυνατότητες του Ma μέσω χειρονομιών, στάσεων και σωματικής επαφής, αναζητώντας το και ερμηνεύοντας πάντα έχοντας αυτή τη φιλοσοφία κατά νου.

Ως πρεσβευτές της κοινότητας d/Deaf, η εταιρεία χορού Surface Area Dance δεσμεύεται στην προαγωγή της ισότητας, χτίζοντας την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της κουλτούρας, της τέχνης και της γλώσσας των d/Deaf, μέσω της δουλειάς τους. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Το Behind the Face of a Rock, Throwing Stones σε σκηνοθεσία της Nicole Vivien Watsοn, περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες Annie Dearnley, Christopher Fonseca και Ashling McCann, τα σκηνικά είναι του Graham Patterson και ο ήχος του Tom White

Το έργο έχει τη στήριξη του Διεθνούς Ταμείου Τεσσάρων Εθνών, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Συμβουλίου του Τόκιο και του Βρετανικού Συμβουλίου καλλιτέχνες που κατοικούν στο Ise Grand Shrine για το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΙΑΠΩΝΙΑ 2019 – 20, του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, και του Barbican (Ηνωμένο Βασίλειο).

Εισιτήρια