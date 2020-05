Ιδρυμα Ωνάση - Σημειώσεις για την ετοιμότητα: Βήμα πρώτο

(NotestoReadiness: Step 1) Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής. Παιχνίδι ρόλων, Video σε live-streaming στο YouTube | Στα αγγλικά - Live stream: Πέμπτη 14 Μαΐου στις 20:00

Πατήστε ENTER σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου στις 20:00, και παίξτε ζωντανά στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, το νέο διαδραστικό παιχνίδι ρόλων Σημειώσεις για την Ετοιμότητα, Βήμα Πρώτο. Μια επική online μάχη ξεκινάει.

To Σημειώσεις για την Ετοιμότητα: Βήμα πρώτο (Notes to Readiness: Step 1) είναι ένα από τα έργα του project ENTER του Ιδρύματος Ωνάση και δημιουργήθηκε μέσα σε 120 ώρες από τους Κωστή Σταφυλάκη, Τεό Τριανταφυλλίδη και Αλέξη Φιδετζή. Το παιχνίδι ξεδιπλώνεται live ως μια μάχη ανάμεσα στην ομάδα των Preppers και στη Χρυσή Ορδή. Το κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού μπορεί να επηρεάσει και να ανατρέψει την πορεία του παιχνιδιού, γράφοντας comments στο chat του YouTube.

The Preppers Vs The Golden Horde: Εσείς με ποιους θα πολεμήσετε; Γνωρίστε τους ήρωες του παιχνιδιού: O Dungeon Master έχει χαμηλή δυνατότητα για φθορά, αλλά υψηλή αντοχή και άμυνα. Είναι πεπειραμένος και επίμονος. O Prepper Rick έχει χαμηλά επίπεδα φθοράς, αλλά γι’ αυτό οι Preppers δρουν ομαδικά. Ο Golden Horde Soldier, the average foot soldier of the Horde is fast and strong but with low stamina and mana.

Το Oracle μπορεί να εξαπολύσει ξόρκια τόσο σε εχθρούς όσο και σε συμμάχους, νεκρώνοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους έτσι ανοσία απέναντι στη φθορά.

Οι τρεις καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ζωντανό παιχνίδι ως αναφορά στις σύγχρονες κουλτούρες της ετοιμότητας. Οι Σημειώσεις για την Ετοιμότητα: Βήμα πρώτο είναι ένας οδηγός για να προετοιμάσετε τους εαυτούς σας και τα ράφια σας. Αντλώντας έμπνευση από την αντιδραστική κουλτούρα των preppers (άτομα και ομάδες που προετοιμάζονται για την επιβίωσή τους σε περίπτωση καταστροφής ή πολιτειακής εκτροπής), οι τρεις καλλιτέχνες υιοθετούν τη φόρμα του παιχνιδιού ρόλων για να αναπτύξουν μια σειρά από χαρακτήρες για την «Ετοιμότητα», ένα εμβυθιστικό έργο που επιχειρεί να ερευνήσει τις καταστροφικές φαντασιώσεις της κατάστασης επιφυλακής. Η «Ετοιμότητα» ξεδιπλώνεται ως μια επική μάχη ανάμεσα σε μια ομάδα από preppers και στη Χρυσή Ορδή, αυτή την ασυγκράτητη μάζα των «απροετοίμαστων», όπως αναφέρονται στην αργκό και την παραφιλολογία των preppers. Χρησιμοποιώντας τη δομή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για οικιακά περιβάλλοντα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν ένα live stream που αλληλεπιδρά με το κοινό του YouTube μέσω των YouTube comments. Σε λειτουργία παιχνιδιού, οι χαρακτήρες αυτοί θα μοιραστούν σημειώσεις για την ετοιμότητα, θα προτείνουν στρατηγικές επιβίωσης και θα αναπτύξουν ένα αισθητηριακό γλωσσάρι για τον συνεχιζόμενο εγκλεισμό μας.

Όπως αναφέρουν οι καλλιτέχνες: «Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ρόλων (μια δομή που διατρέχει την ίδια την ταυτότητα των preppers, από το lifestyle του Dungeons & Dragons έως τις πατριωτικές φαντασιώσεις για την επιβίωση από την οργή ενός εξωτερικού εχθρού), επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε της αισθητηριακές παραμέτρους που θα καθορίσουν τη νέα πραγματικότητα του περιορισμού, της απόστασης και της “προσωπικής καταδρομής” – στο όνομα της “δημόσιας υγείας”.»

Ο Κωστής Σταφυλάκης, εικαστικός καλλιτέχνης, θεωρητικός τέχνης, συγγραφέας και επιμελητής εκθέσεων με διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες, έχει διδάξει θεωρία και σύγχρονη τέχνη, έχει επιμεληθεί σημαντικές εκθέσεις στην Ευρώπη, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του ViZ Laboratory for Visual Culture και έχει εκθέσει σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Τεό Τριανταφυλλίδης, καλλιτέχνης που δημιουργεί εικονικούς κόσμους και διεπαφές για το ανθρώπινο σώμα, προκειμένου αυτό να κατοικήσει μέσα τους, έχει παρουσιάσει έργα του σε μουσεία ανά τον κόσμο και έχει συμμετάσχει σε Μπιενάλε.

Ο Αλέξης Φιδετζής, με σπουδές εικαστικών τεχνών στην ΑΣΚΤ, την Kunstakademie του Μονάχου και το Pratt Institute της Νέας Υόρκης (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση), ασχολείται με ερευνητικές καλλιτεχνικές πρακτικές εστιάζοντας σε ζητήματα τέχνης και γεωπολιτικής. Χρησιμοποιεί πλήθος μέσων, από σχέδιο μέχρι περφόρμανς. Έχει τιμηθεί με βραβεία και υποτροφίες από ιδρύματα και έχει παρουσιάσει έργα ανά τον κόσμο.

Μια δημιουργία των Κωστή Σταφυλάκη, Τεό Τριανταφυλλίδη, Αλέξη Φιδετζή

Εμφανίζονται: Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης, Αλέξης Φιδετζής, Αλίκη Στενού