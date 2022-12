Ίδρυση BIM Academy & λανσάρισμα νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο BIM Management από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο Όμιλος AIDIGITS, το Zigurat Global Institute of Technology και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν επανάσταση στην Κατασκευαστική Βιομηχανία στην Ελλάδα.

Έχοντας διαχρονικά ως προτεραιότητα την προσφορά εκπαιδευτικών λύσεων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής και της αγοράς εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο , το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, προχώρησε σε μια νέα σημαντική συνεργασία με τον Όμιλο AIDIGITS και το Zigurat Global Institute of Technology. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ίδρυση BIM Academy – από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και τον Όμιλο AIDIGITS - καθώς και το λανσάρισμα ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματοςστο BIM Management ( Master’s in Global BIM Management for Infrastructure Projects ). Το νέο μεταπτυχιακό προσφέρει διπλό τίτλο σπουδών από το κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης - το καλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ισπανία σύμφωνα με το QS World University Rankings - και από Zigurat Global Institute of Technology - την καλύτερη online Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών για το 2022, σύμφωνα με τα Corporate Vision Magazine’s Education & Training Awards.

Το Μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε μηχανικοί, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές να εξελιχθούν σε τεχνολογικούς ηγέτες και BIM Managers στη βιομηχανία έργων υποδομών και κτιρίων. Επίσης, θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει εταιρικούς σκοπούς/υπηρεσίες. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο τόσο για παρακολούθηση εξολοκλήρου διαδικτυακά σε αίθουσες ψηφιακής ζωντανής διδασκαλίας όσο και με συνδυασμό μαθημάτων σε μηνιαίες δια ζώσης συνεδρίες στα campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του θεωρείται η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας που προσφέρει μέσω διαδικτυακών ή δια ζώσης επισκέψεων στα κέντρα BIM μεγάλων έργων υποδομών. Επιπλέον, οι καθηγητές του μεταπτυχιακού είναι έμπειρα στελέχη του κλάδου που έχουν φέρει εις πέρας μεγάλα κατασκευαστικά έργα ανά τον κόσμο.

Σημειώνεται πως η μεθοδολογία του BIM επεκτείνεται ταχέως, ενώ χρησιμοποιείται από πολλούς επαγγελματίες στους κλάδους της AECO (Architecture-Engineering-Construction-Operation): σχεδιαστές, μοντελιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρείες, εργολάβους, διευθυντές και ανώτερα στελέχη, μεταξύ πολλών άλλων. Ο τομέας των υποδομών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του νέου υποδείγματος, με το BIM να προσφέρει ήδη στους επαγγελματίες σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου σε οδικά/εθνικά δίκτυα, σιδηροδρόμους, σε γέφυρες και σήραγγες, καθώς και σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Υπολογίζεται ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ολόκληρη η παγκόσμια βιομηχανία θα εργάζεται με γνώμονα την επαναστατική αυτή μεθοδολογία. Όσοι επαγγελματίες υιοθετήσουν αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας, θα βιώσουν και τις μεγαλύτερες απολαβές στις επενδύσεις τους, καθιστώντας τους ηγέτες στον τομέα τους και θέτοντάς τους σε πλεονεκτική θέση να καθοδηγήσουν τη βιομηχανία προς αυτήν την αλλαγή.

Ηνέα αυτή σημαντική συνεργασία παρουσιάστηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που οργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο campus Αμαρουσίου, παρουσία πλήθος κόσμου, σημαντικών στελεχών και εκλεκτών προσκεκλημένων. Εισηγητές ήταν έμπειροι και διακεκριμένοι ομιλητές από όλους τους συνεργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν οι:

- Dr Ianis G. Matsoukas, Executive Director, Global University Hub, Metropolitan College of Greece

- George Daskalakis, Vice Principal Global Engagement, Athens Downtown Campus Director, Metropolitan College of Greece

- Issam Elabsi, AIDIGITS Group CEO, AIDIGITS BIM Academy Director, Program Director and Senior Instructor

- Rodrigo Ferreiro, Corporate & Institutional Development Manager, Zigurat Global Institute of Technology

- Dr Elena Douvlou, Head of School of Architecture, Faculty of Engineering & Architecture, Metropolitan College

- Dr Georgios Chliveros, Head of Engineering, Faculty of Engineering & Architecture, Metropolitan College

Ο Pau Farré, Διευθύνων Σύμβουλος του Zigurat Global Institute of Technology, δήλωσε τα εξής: «Η δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών στον εκπαιδευτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Οι εταιρείες χρειάζονται επαγγελματίες που να μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις. Έξυπνοι υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ηγέτες που να ταιριάζουν στο μέλλον και θα αγκαλιάσουν τις ανατρεπτικές τεχνολογίες που φέρνουν επανάσταση στα επιχειρηματικά μοντέλα και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αυτή η συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και τον Όμιλο AIDIGITS είναι μια ισχυρή ένωση δυνάμεων για να επιτευχθεί αυτό με παγκόσμιο και ολιστικό τρόπο».

Ο Δρ. Ιάνης Ματσούκας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Global University Hub στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ανέφερε με τη σειρά του τα εξής: «Η Ελλάδα και γενικότερα η νοτιοανατολική Ευρώπη απαιτούν πτυχιούχους, οι οποίοι να έχουν παγκόσμιο προσανατολισμό, να είναι ανταγωνιστικοί σε μια διεθνή αγορά εργασίας και να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πολιτιστικά, οικονομικά και κυβερνητικά περιβάλλοντα. Αυτή η καινοτόμος συνεργασία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να δημιουργεί παγκόσμιους πολίτες, ικανούς να ανταπεξέλθουν στο μέλλον της εργασίας, και να τους προετοιμάζει για να πετύχουν σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Αποτελώντας το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, ο ρόλος μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, με σύγχρονες υποδομές και φιλικούς προς τις επιχειρήσεις κανονισμούς, ώστε να προσελκύσουμε τους καλύτερους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς στη χώρα μας, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε».

Ο κ. Issam El Absi, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AIDIGITS και Διευθυντής της AIDIGITS BIM Academy, τόνισε τα εξής: «Ο ευρωπαϊκός και ολόκληρος ο διεθνής κατασκευαστικός τομέας έχουν ήδη αναγνωρίσει την υιοθέτηση του BIM ως βασικό πυλώνα για την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της κατασκευαστικής επιχείρησης. Ο ελληνικός κατασκευαστικός τομέας προχωρά αυτή τη στιγμή για την υιοθέτηση του BIM και την ψηφιακή μεταρρύθμιση μέσω ενός οδικού χάρτη που κατευθύνεται από την Ε.Ε. Εδώ έρχεται η σημασία αυτής της συνεργασίας, που φέρνει τρεις καταρτισμένους και έμπειρους ηγέτες στον κλάδο τους να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να προσφέρουν στην ελληνική τοπική κατασκευαστική επιχείρηση το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Global BIM Management for Infrastructure Projects. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται ήδη για επτά συνεχόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ικανότητα των συμμετεχόντων σε όλο τον κόσμο στην υιοθέτηση του BIM και επιτρέποντάς τους να ηγούνται στις εφαρμογές BIM στα έργα, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες τους. Το λανσάρισμά του στην Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς που εργάζονται στη χώρα, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή».