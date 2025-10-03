Επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό: Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τον τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι - Real.gr

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον δράστη.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με δύο οδηγούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την Λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν όταν ένας οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη με αποτέλεσμα να τον βρίσει ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Τότε ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε!

Το θύμα μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ενώ η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό αναζητεί τον δράστη.