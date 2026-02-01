Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου - Real.gr

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μπασκετμπολίστας της Α2, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου.

Ο 29χρονος συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στην χώρα.