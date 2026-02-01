Quantcast
Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου - Real.gr
real player

Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

00:09, 01/02/2026
Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μπασκετμπολίστας της Α2, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου.

Ο 29χρονος συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στην χώρα.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved