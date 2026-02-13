Ιερέας στον Κορυδαλλό έβαλε... ρολά σε εκκλησία μετά από διάρρηξη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μία διάρρηξη που σημειώθηκε πέρυσι σε εκκλησία στον Κορυδαλλό οδήγησε σε μια ασυνήθιστη απόφαση: να τοποθετηθούν προστατευτικά ρολά στον ιερό ναό.

Οι ληστές είχαν κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της εκκλησίας, παρά τον συναγερμό που είχε τοποθετηθεί, αφού έσπασαν με τροχό την πόρτα, και στη συνέχεια την προστατευτική σιδεριά.

Αφού μπήκαν, πήραν χρυσαφικά και τάματα από μία εικόνα της Παναγίας.

Για να αντιμετωπίσουν τις ληστείες αποφάσισαν ότι η μόνη λύση είναι να βάλουνε ρολά.

Ο ιερέας μίλησε στο MEGΑ για αυτήν την απόφαση:

«Αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο. Οι ληστές μάλιστα χρησιμοποίησαν τροχό για να κόψουν τα προστατευτικά σίδερα του ναού. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα της Παναγίας. Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό αλλά και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη. Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας. Μάθαμε ότι τον περασμένο Μάιο συνέλαβαν έναν 30χρονο που έκλεβε τάματα και χρυσαφικά από ναούς στον Κορυδαλλό, αλλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση από την αστυνομία ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έκλεψε και τον δικό μας ναό».