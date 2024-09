IFA 2024: Η Samsung παρουσιάζει τις δυνατότητες των προϊόντων της με AI, σχεδιασμένα για να δημιουργούν ένα συνδεδεμένο κόσμο για όλους

Η Samsung Electronics Co., Ltd γιόρτασε σήμερα τα 100 χρόνια καινοτομίας της έκθεσης και παρουσίασε τη συνέχεια του οράματός της «AI For All» (Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους). Στην παρουσίαση τέθηκε η δέσμευση της Samsung για τον εκδημοκρατισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να επωφεληθούν από τις χρήσεις της.