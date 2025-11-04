Ηγουμενίτσα: Εικόνες σοκ από τροχαίο με σύγκρουση δύο φορτηγών - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Τοπική Κοινότητα Αργυροτόπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, ύστερα από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με το το thespo.gr, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με επτά πυροσβέστες, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς οι οδηγοί είχαν βγει μόνοι τους από τα οχήματα πριν την άφιξη των δυνάμεων και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

