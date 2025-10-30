Ηγουμενίτσα: Μαθητής τραυματίστηκε σε κεφάλι και χέρι μετά από συμπλοκή - Real.gr

Σοκ προκάλεσε στην σχολική κοινότητα του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας το περιστατικό ενδοσχολικής βίας, κατά το οποίο ένας μαθητής της 1ης Λυκείου τραυματίστηκε στο χέρι και στο κεφάλι, το πρωί της Τετάρτης

Σύμφωνα με το thespro.gr, στον τόπο του συμβάντος κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον μαθητή αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε μετά από συμπλοκή με δύο συμμαθητές του.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η επίθεση.