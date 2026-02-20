Ηλεία: Αυτή είναι η ποινή του 39χρονου για τη δολοφονία και τον βιασμό της 11χρονης Βασιλικής - Real.gr

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα στον 39χρονο, που κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το ακροατήριο ήταν φορτισμένο, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για:

-Ανθρωποκτονία από πρόθεση

-Βιασμό ανήλικης

-Αρπαγή

-Οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό της «φρίκης»

Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 39χρονος και η 11χρονη έφυγαν μαζί από το χωριό Μυρτιά, όπου διέμεναν.

Η ανήλικη επιβιβάστηκε στο όχημά του και κατευθύνθηκαν προς αγροτική περιοχή στον οικισμό Καταραχίου Λεχαινών. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από τη διαδρομή που ακολούθησαν, καθώς και την ομολογία του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την αρχική του εκδοχή, επιχείρησε να συνευρεθεί ερωτικά με την ανήλικη, ισχυριζόμενος ότι εκείνη αντιστάθηκε και δεν ολοκληρώθηκε η πράξη. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση ανέτρεψε τον ισχυρισμό αυτόν. Όταν η 11χρονη φέρεται να του είπε, ότι θα αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στους γονείς της, εκείνος εξοργίστηκε. Με κατσαβίδι που είχε στο όχημά του, την τραυμάτισε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό της. Στη συνέχεια, απέκρυψε τη σορό της σε σημείο με βλάστηση, ανάμεσα σε αυλάκι και χωράφι, ενώ πέταξε το αντικείμενο του εγκλήματος.