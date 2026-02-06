Ηλεία: Δικογραφία σε βάρος 17χρονου για revenge porn, ανήλικη το θύμα - Real.gr

Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) σχηματίστηκε από αστυνομικούς σε βάρος 17χρονου, μετά από καταγγελία για διαδικτυακή διακίνηση προσωπικού υλικού ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε γονέας της μαθήτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται το καλοκαίρι του 2025 να προχώρησε στη διαμοίραση ψηφιακού υλικού που δείχνει την ανήλικη και αφορά την προσωπική της ζωή. Όπως αναφέρει το pelop.gr η αναφορά κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα, ώστε να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί και η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτά η ανήλικη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.