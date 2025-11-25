Ηλεία: Εφιάλτης για δύο αδελφές – Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι, τις φίμωσαν και τις λήστεψαν - Real.gr

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ηλικιωμένες αδελφές στα Καβάσιλα Ηλείας τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους και τις ακινητοποίησαν ενώ κοιμόντουσαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το patrisnews.gr, οι δράστες φορώντας full face κουκούλες και γάντια, παραβίασαν την μπαλκονόπορτα και φίμωσαν τις γυναίκες για να μην μπορούν να καλέσουν σε βοήθεια.

Οι τρεις άνδρες έκαναν άνω-κάτω το σπίτι, εντοπίζοντας κοσμήματα και τιμαλφή αξίας άνω των 2.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν προτού τραπούν σε φυγή. Οι ηλικιωμένες, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσαν συγγενείς και στη συνέχεια την Αστυνομία για το εφιαλτικό περιστατικό.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας πιθανά ίχνη και διαδρομές διαφυγής των ληστών.