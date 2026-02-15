Ηλεία: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Real.gr

Νεότερη εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της κατολίσθησης στο βουνό του Κατακόλου, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.

Οπως μετέδωσε το Patrisnews, ειδικό συνεργείο με τεχνογνωσία σε ανάλογες επιχειρήσεις έφτασε από την Αθήνα, αναλαμβάνοντας την επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου, ο οποίος εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους.

Ο ογκώδης βράχος, στο μέγεθος μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί τις προηγούμενες ημέρες, αποτέλεσμα –όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι– των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που έχουν κορέσει τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής. Μάλιστα, όπως είχε δηλωθεί, ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αύξανε την επικινδυνότητα.

Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί δέκα κατοικίες που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου θεωρείται κρίσιμη, καθώς από την επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η άρση της επικινδυνότητας για τις κατοικίες και το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο έργο συμμετέχει ομάδα εναεριτών-αλπινιστών σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου κατολίσθησης.

Η επιχείρηση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου από τους εναερίτες για την αποτροπή ενδεχόμενης πτώσης.

Δεύτερη φάση: Η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος θα αποφασιστεί από τους ειδικούς και θα γίνει είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κατακερματισμό, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πρανούς και η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.