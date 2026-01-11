Ηλεία: Καταστροφές σε θερμοκήπια στο Γαννιτσοχώρι – Στήριξη ζητούν οι παραγωγοί - Real.gr

Λίγα λεπτά ισχυρού ανέμου ήταν αρκετά για να προκαλέσουν καταστροφές σε θερμοκήπια στο Γαννιτσοχώρι του δήμου Ζαχάρως.

Ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε την περιοχή την πριν λίγες ημέρες, άφησε πίσω του σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις και την παραγωγή, η οποία σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η Δήμητρα Νικολακοπούλου, παραγωγός μελιτζάνας στην περιοχή, η ζημιά από τον ανεμοστρόβιλο είναι μεγάλη, τονίζοντας ότι πρόκειται για πλήγμα που δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς στήριξη. Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση καταγραφή των ζημιών και γρήγορη, επαρκή αποζημίωση, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.