Ηλεία: Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών – Κλείνουν την Ε.Ο στο ύψος του Πύργου και των Λεχαινών - Real.gr

Aγρότες με τρακτέρ έκλεισαν πριν από λίγη ώρα την έξοδο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου και στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος του κόμβου του Πύργου. Νωρίτερα οι αγρότες της Ηλείας είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο.

Πορεία με τρακτέρ πραγματοποιήθηκε και στην πόλη των Λεχαινών ενώ ακολούθησε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο. Οι αγρότες της Βόρειας Ηλείας κλείνουν αυτή την ώρα και την Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών στη διασταύρωση των Λεχαινών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Κτηνοτρόφοι από τη βόρεια Ηλεία, ξεκίνησαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προκειμένου να συμμετάσχουν στην κεντρική συγκέντρωση.

Τα κύρια αιτήματά των αγροτών σχετίζονται με την καταβολή αποζημιώσεων για την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό στην κτηνοτροφία, την πληρωμή των κοινοτικών επιδοτήσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, κλπ.