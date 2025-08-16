Ηλεία: Πεζοπόρος έπεσε σε κενό - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο άνδρας φέρεται να γλίστρησε ενώ διέσχιζε μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες της Νέδας, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό περίπου πέντε μέτρων.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο πεζοπόρος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές της περιοχής, σε μια προσπάθεια να τον προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.