Ηλεία: Πρόεδρος χωριού προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί - Real.gr

Ηλεία: Πρόεδρος χωριού προσφέρει 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μείνει εκεί

13:23, 28/01/2026
Όπως γνωστοποίησε, κάθε γυναίκα που αποφασίζει να παραμείνει μόνιμα στο χωριό ή να μεγαλώσει τα παιδιά της στην Ωλένη θα λαμβάνει το ποσό των 1.000 ευρώ από το προσωπικό του μίσθωμα. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Η Ωλένη», σε εκδήλωση με συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρόπουλος μιλώντας σε τοπικά μέσα, είναι η στήριξη της μητρότητας, της οικογένειας και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που πλήττει πολλές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας και της υπαίθρου γενικότερα.

Οπως αναφέρει το patrisnews, η ανακοίνωση χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης, που αναδεικνύει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερήμωσης των χωριών.

 

@patrisnews Ωλένη: 1000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που επιλέγει να μείνει στο χωριό – Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και ουσιαστική πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα #patrisnews #Greece #fyp #news #fory #ilia ♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews

 

