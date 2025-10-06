Ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στο Ηράκλειο - Real.gr

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός από σφαίρα σε περιοχή του Ηρακλείου κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ένας 70χρονος άνδρας πήρε ένα όπλο, βγήκε από το σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε.

Γείτονες είδαν το περιστατικό και ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες δυστυχώς δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα αίτια αυτής της πράξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για έναν συνταξιούχο ο οποίος πιθανότατα να ήταν ένστολος.