Quantcast
Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – ΒΙΝΤΕΟ

09:21, 11/11/2025
Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ίλιον, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων στη συνοικία Παλατιανή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων χωρίς η ζημιά να επεκταθεί περαιτέρω.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved