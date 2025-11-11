Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ίλιον, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων στη συνοικία Παλατιανή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων χωρίς η ζημιά να επεκταθεί περαιτέρω.