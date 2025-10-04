Ίλιον: Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 05:00, στη διασταύρωση Θηβών και Λακωνίας, στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο όχημα παρέσυρε έναν πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο πεζός και η συνεπιβάτιδα της μηχανής.

Σύμφωνα με τον ANT1, και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.