Ίλιον: Βίντεο από τη δράση του κλέφτη που είχε ρημάξει σπίτια - Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές - Real.gr

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί, λίγο μετά την τελευταία διάρρηξη και κλοπή από κατοικία στην περιοχή του Ιλίου.

Τα στελέχη της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα από το κέντρο τους να σπεύσουν στην περιοχή, καθώς ο 40χρονος είχε γίνει αντιληπτός από περίοικο.

Ο 40χρονος προσπάθησε να διαφύγει εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς και δείχνοντάς τους πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Στην κατοχή του, όμως, οι αστυνομικοί βρήκαν κλοπιμαία και έτσι τον οδήγησαν στο τοπικό τμήμα ασφαλείας.

Εκεί οι συνάδελφοί τους έκαναν έλεγχο και άλλες περιπτώσεις διαρρήξεων στην περιοχή και μέσα από βίντεο, που είχαν από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν συνολικά πέντε κλοπές από κατοικίες.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 5-9-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Ιλίου, 40χρονος αλλοδαπός που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες στο Ίλιον.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για διακεκριμένες κλοπές κατ’εξακολούθηση, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 5-9-2025 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, έσπευσαν άμεσα σε οικία στην περιοχή του Ιλίου όπου λάμβανε χώρα διάρρηξη.

Σε κοντινό σημείο εντόπισαν τον 40χρονο κατηγορούμενο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, επιμελώς κρυμμένο στο εσώρουχο.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της εγκληματικής του δράσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, εξιχνιάστηκαν επιπλέον -5- περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

Επισημαίνεται ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Βίντεο από τη δράση του 40χρονου: