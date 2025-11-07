Ημαθία: Απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα - Τραυματίστηκε ο δράστης από το ίδιο του το όπλο - Real.gr

Αιματηρή συμπλοκή μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός ζευγαριού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Όπως αναφέρει το newsima.gr, λίγο μετά τις 9:00 ο δράστης πλησίασε το όχημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και υπό την απειλή όπλου ζήτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.

Ο άνδρας που βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του αντέδρασε άμεσα και προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον επίδοξο ληστή. Η κοπέλα κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος. Οι δύο νεαροί δίνουν καταθέσεις σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου χειρουργήθηκε.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο και αναμένονται τα αποτελέσματα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο δράστης.