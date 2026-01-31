Ημαθία: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αλεξάνδρειας - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alexandriamou.gr, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περίοικους. Οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας εγκλωβισμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε μονάδα υγείας της Ημαθίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.