Ημαθία: Υπερχείλισε ο ποταμός Τριπόταμος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία - Real.gr

Ημαθία: Υπερχείλισε ο ποταμός Τριπόταμος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

11:38, 03/10/2025
ΦΩΤΟ: Αρχείου

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τη διέλευση από τα πλημμυρισμένα τμήματα του οδικού δικτύου.

Υπερχείλισε ο ποταμός Τριπόταμος στην Ημαθία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου & μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου!

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί!

 

