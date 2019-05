Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων - Αλληλεγγύη από την Αρμενία

Την αλληλεγγύη της στις αδελφικές χώρες Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή τα 100 χρόνια Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ανάρτησή του στο τουίτερ, το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: Στην 100ή επέτειο μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας στην Οθωμανική Τουρκία, η Αρμενία εκφράζει την αλληλεγγύη της στις αδελφικές Ελλάδα και Κύπρο, τονίζοντας τη δέσμευσή της να προωθεί συνεχώς την ατζέντα της πρόληψης των γενοκτονιών.

Η ανάρτηση του @MFAofArmenia στα αγγλικά:

On the 100th anniversary of commemoration & dignity of victims of #PonticGenocide in #OttomanTurkey, Armenia expresses its solidarity with the brotherly #Greece & #Cyprus, stressing its commitment to continuously advance agenda of #GenocidePrevention #PontianGenocide #Γενοκτονια