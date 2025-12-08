Ημερίδα: Αναβάθμιση Κοινωνικών Υπηρεσιών - Real.gr

(Ψηφιακά Μέσα- Καινοτόμα Εργαλεία- Κοινωνική Συνοχή)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, ΚΟ.Δ.Ε.Π διοργανώνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 Ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ψηφιακά Μέσα- Καινοτόμα Εργαλεία- Κοινωνική Συνοχή)» στο Ξενοδοχείο SAVOY (Ηρώων Πολυτεχνείου 93,Πειραιάς).

Στόχος της ημερίδας η παρουσίαση της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών της, των προγραμμάτων και των δράσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβασή της στις ευάλωτες ομάδες πολιτών του Δήμου Πειραιά.

Ώρα προσέλευσης και εγγραφών στις 10.00 π.μ. Είσοδος Ελεύθερη.