Ημερίδα Ενημέρωσης: Υγιείς και Ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου - Real.gr

Ημερίδα Ενημέρωσης: Υγιείς και Ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου

13:51, 10/10/2025
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 11:00, στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα), για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Υγιείς και Ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα».

Το έργο, που υλοποιήθηκε την τριετία 2022-2025, εφαρμόστηκε σε οικισμούς και κοινότητες διαβίωσης Ρομά σε διάφορες περιοχές της χώρας και περιλάμβανε προσυμπτωματικούς ελέγχους για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού, εμβολιασμούς κατά του HPV, καθώς και εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, σε συνεργασία με Δήμους, Κέντρα Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα του έργου και καλές πρακτικές για την προαγωγή της υγείας των γυναικών Ρομά. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα τις ανάγκες υγείας και τις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Θα συμμετάσχουν διαμεσολαβητές, επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι Κέντρων Κοινότητας και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέσω των παρακάτω συνδέσμων. Σημειώνεται ότι οι θέσεις για τη δια ζώσης παρακολούθηση είναι περιορισμένες.

Δια ζώσης παρακολούθηση

Διαδικτυακή συμμετοχή

